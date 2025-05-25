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Esenyurt'ta Köpek Tartışması Kavgaya Dönüştü: 7 Yaralı

Esenyurt'ta köpek yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü, 7 kişi hafif yaralandı ve gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 01:48
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 01:48
Esenyurt'ta Köpek Tartışması Kavgaya Dönüştü: 7 Yaralı

İstanbul Esenyurt'ta, köpek nedeniyle komşular arasında çıkan bir tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Olay, Talatpaşa Mahallesi 1025 Sokak'ta gerçekleşti.

Tartışmanın ardından yaşanan arbede sırasında 7 kişi hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları kontrol ederken, polis de duruma müdahale etti.

Olayın haber verilmesi üzerine hızlı bir şekilde bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tarafların sakinleşmemesi üzerine, olay yerine çevik kuvvet ve özel hareket polisleri çağrıldı. Bunun sonucunda, kavgaya karışan 7 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği ve taraflar arasında oluşan gerilimin düşürülmeye çalışıldığı bildirildi.

İstanbul Esenyurt'ta komşular arasında çıkan kavgada 7 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine...

İstanbul Esenyurt'ta komşular arasında çıkan kavgada 7 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tarafların sakinleşmemesi üzerine olay yerine çevik kuvvet ile özel hareket polisleri de geldi. Ekiplerin müdahalesi sonucu kavgaya karışan 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Esenyurt'ta komşular arasında çıkan kavgada 7 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine...

İstanbul Esenyurt'ta komşular arasında çıkan kavgada 7 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tarafların sakinleşmemesi üzerine olay yerine çevik kuvvet ile özel hareket polisleri de geldi. Ekiplerin müdahalesi sonucu kavgaya karışan 7 kişi gözaltına alındı.

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