Esenyurt'ta Park Yeri Kavgası Savaş Alanına Döndü

Esenyurt Osmangazi Mahallesi'nde araç parkı tartışması büyüdü; sopalı kavgayı kadınların çığlıkları ve polis müdahalesi sonlandırdı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 09:52
Esenyurt'ta Park Yeri Kavgası Savaş Alanına Döndü

Esenyurt'ta Park Yeri Kavgası Savaş Alanına Döndü

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Osmangazi Mahallesinde dün akşam saatlerinde yaşanan park yeri tartışması kısa sürede büyüdü ve mahalledeka ortalık adeta savaş alanına döndü.

Olayın Ayrıntıları

İddiaya göre iki komşu aile arasında araç parkı nedeniyle çıkan tartışma, tarafların diğer aile bireylerinin de dahil olmasıyla şiddetlendi. İki ailenin erkekleri sopalarla birbirine saldırırken, çevredeki kadınların korku dolu çığlıkları sokağı inletti.

Polis Müdahalesi ve Görüntüler

Tartışma, bölgeye gelen polisin müdahalesiyle güçlükle sonlandırıldı. Olay anına ait görüntüler ise cep telefonu kamerasına yansıdı; kavganın büyüklüğü ve mahalledeki panik bu kayıtlarda net şekilde görüldü.

Olayla ilgili resmi açıklama ve soruşturma için yetkililerin incelemesi sürüyor.

İSTANBUL'UN ESENYURT İLÇESİNDE KOMŞULARIN PARK YERİ KAVGASINDA ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ....

İSTANBUL'UN ESENYURT İLÇESİNDE KOMŞULARIN PARK YERİ KAVGASINDA ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ. POLİSİN GELMESİYLE SON BULAN O KAVGA ANLARI İSE KAMERAYA YANSIDI.

İSTANBUL'UN ESENYURT İLÇESİNDE KOMŞULARIN PARK YERİ KAVGASINDA ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ....

İLGİLİ HABERLER

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil
2
Sivas Bıçağı Ustası Emre Göçeri: 'Kızımın yüzünü unuttum' — El Yapımıya Fabrikasyona Karşı
3
Aydın Efeler'de Konaklı Camii'nde Şüpheli Çanta Paniği
4
Bursa Off-Road Yarışında Araç Takla Attı: Sürücü Yarasız Kurtuldu
5
Mersin'de Sağanakta Mesai: Büyükşehir ve MESKİ Gece Boyu Teyakkuz
6
Bursa Gelinlik Defilesi: Filiz Çekil'in 26 Koleksiyonu, Mehmet Çevik Şovuyla
7
Çatıdan Düşüp %94 Engelli Kalan Marangoz Burdur'da İkinci Mesleğiyle Hayata Tutundu

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL