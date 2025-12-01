Esenyurt'ta Park Yeri Kavgası Savaş Alanına Döndü

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Osmangazi Mahallesinde dün akşam saatlerinde yaşanan park yeri tartışması kısa sürede büyüdü ve mahalledeka ortalık adeta savaş alanına döndü.

Olayın Ayrıntıları

İddiaya göre iki komşu aile arasında araç parkı nedeniyle çıkan tartışma, tarafların diğer aile bireylerinin de dahil olmasıyla şiddetlendi. İki ailenin erkekleri sopalarla birbirine saldırırken, çevredeki kadınların korku dolu çığlıkları sokağı inletti.

Polis Müdahalesi ve Görüntüler

Tartışma, bölgeye gelen polisin müdahalesiyle güçlükle sonlandırıldı. Olay anına ait görüntüler ise cep telefonu kamerasına yansıdı; kavganın büyüklüğü ve mahalledeki panik bu kayıtlarda net şekilde görüldü.

Olayla ilgili resmi açıklama ve soruşturma için yetkililerin incelemesi sürüyor.

