Esenyurt'ta şarjdaki elektrikli araç alev alıp patladı

Esenyurt'ta E-5 yan yolundaki akaryakıt istasyonunda şarj halindeki elektrikli araç alev alıp patladı; itfaiye müdahalesiyle söndürüldü, araç tamamen yandı.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 23:54
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 23:54
E-5 yan yolundaki akaryakıt istasyonunda panik

Esenyurt, E-5 karayolu yan yolda bulunan bir akaryakıt istasyonunda şarja bağlı bir elektrikli araç aniden alev alarak patladı. Olay sonrası kısa süreli panik yaşandı, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, saat 22.00 sıralarında Esenyurt Saadetdere Mahallesi E-5 yan yol Büyükçekmece istikameti mevkiindeki akaryakıt istasyonunda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre şarja takılı haldeki elektrikli araç, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alıp patladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken; araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, aracın alevli yandığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Tanık ifadeleri:

"Ben yan binada çalışıyorum. İşten çıktım, adımımı attım, büyük bir patlama sesi geldi. Endişelendik. Büyük bir alev gördüm. Benzinlik olunca endişelendik, benzinlikte mi bir şey oldu diye. Araba kendi kendine patlamış galiba, itfaiye çabuk geldi hemen söndürdüler. Elektrikli arabaymış, sanırım bataryadan bir sıkıntı çıkmış" — Oğuzhan Yıldız

