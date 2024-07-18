Esenyurt'ta sokak ortasında kan döküldü: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti!

İddiaya göre, V.T. yanında bulunan tabanca ile Balaban (18) ve Ş.B.'ye (20) ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Balaban ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı, ancak tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, aralarında daha önceden husumet bulunan V.T. isimli şahıs, Emre Balaban ve Ş.B. ile karşılaştıktan sonra üzerindeki silahla aniden ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırı sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı.