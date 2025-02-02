Esenyurt'ta Trafik Tartışmasında Bıçak Çekildi: O Anlar Kask Kamerasında

Esenyurt'ta Korkutan Trafik Olayı

Esenyurt-Bahçekşehir Yolu'nda yaşanan bir olay, trafikteki gerilimin ne kadar tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini gözler önüne serdi. Bir hafif ticari araç sürücüsü ile motosikletli arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma başladı.

Olayın Detayları

Tartışma sırasında, araç sürücüsü sinirlenerek motosikletliye bıçak çekti. Bu sırada çevredekilerin müdahalesi olayın daha fazla büyümesini önledi. Bıçaklı sürücü, ardından aracına binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

Kask Kamerası ile Kaydedildi

Olay anı, motosiklet sürücüsünün kask kamerası sayesinde kaydedildi. Yaşanan bu korkutucu olay, hem trafikteki sinirlerin ne kadar çabuk baş döndürebileceğini hem de araç sürücülerinin ve motosikletlilerin dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.