Eski Asker Daniel Penny, New York Metro'da Evsizi Öldürmekten Beraat Etti

Eski Askerin Beraat Kararı

ABD'nin New York şehrinde, metroda evsiz Jordan Neely'yi boğarak öldürmekten yargılanan eski deniz piyadesi Daniel Penny, Manhattan Ceza Mahkemesi tarafından jüri kararıyla suçsuz bulundu. The New York Times'ın haberine göre, Penny'nin beraat kararı, Mayıs 2023'te yaşanan olayın ardından geldi.

Olayın Detayları

30 yaşındaki evsiz Jordan Neely, 1 Mayıs tarihinde bir metro istasyonunda yolculara karşı agresif davranışlar sergilemiş, Daniel Penny daha sonra onu boğazından sıkmaya çalışarak kontrol altına almaya çalışmıştı. Ancak bu süreçte Neely, hayatını kaybetti.

Penny, olayın ardından gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştır. Avukatı Thomas Kenniff, Penny'nin o anda kendisini ve diğer yolcuları koruma amacıyla hareket ettiğini savunmuştur. İddialara göre, görgü tanıkları Neely'nin yolculara bağırdığını, ancak fiziksel bir saldırıda bulunmadığını belirtmiştir.

Beraat ve Önemli Gelişmeler

Penny, olay sonrası ikinci derece cinayet suçlamasıyla tekrar gözaltına alındı ve 12 Mayıs'ta mahkemeye çıkarılarak 100 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı. Büyük Jüri, 15 Haziran'da Penny'nin "suç teşkil eden ihmalle adam öldürme" suçlamasıyla yargılanmasına karar verdi. Sonuç olarak jürinin Penny hakkında verdiği beraat kararı, tartışmalara yol açan bu davanın sonlandığını gösteriyor.

Penny'nin Askeri Geçmişi

Daniel Penny, ABD Deniz Kuvvetleri'nde dört yıl görev yaptıktan sonra Haziran 2021'de çavuş rütbesi ile terhis olmuştur. Olay ile ilgili devam eden tepkiler ve protestolar, evsizlerin yaşam koşulları üzerine de önemli bir tartışma başlattı.