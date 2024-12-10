DOLAR
34,84 -0,07%
EURO
36,71 0,15%
ALTIN
2.983,36 -0,26%
BITCOIN
3.389.319,46 -0,76%

Eski Asker Daniel Penny, New York Metro'da Evsizi Öldürmekten Beraat Etti

Daniel Penny, New York metroda evsiz Jordan Neely'yi öldürdüğü suçlamasından jüri kararıyla beraat etti.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 11:29
Eski Asker Daniel Penny, New York Metro'da Evsizi Öldürmekten Beraat Etti

Eski Askerin Beraat Kararı

ABD'nin New York şehrinde, metroda evsiz Jordan Neely'yi boğarak öldürmekten yargılanan eski deniz piyadesi Daniel Penny, Manhattan Ceza Mahkemesi tarafından jüri kararıyla suçsuz bulundu. The New York Times'ın haberine göre, Penny'nin beraat kararı, Mayıs 2023'te yaşanan olayın ardından geldi.

Olayın Detayları

30 yaşındaki evsiz Jordan Neely, 1 Mayıs tarihinde bir metro istasyonunda yolculara karşı agresif davranışlar sergilemiş, Daniel Penny daha sonra onu boğazından sıkmaya çalışarak kontrol altına almaya çalışmıştı. Ancak bu süreçte Neely, hayatını kaybetti.

Penny, olayın ardından gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştır. Avukatı Thomas Kenniff, Penny'nin o anda kendisini ve diğer yolcuları koruma amacıyla hareket ettiğini savunmuştur. İddialara göre, görgü tanıkları Neely'nin yolculara bağırdığını, ancak fiziksel bir saldırıda bulunmadığını belirtmiştir.

Beraat ve Önemli Gelişmeler

Penny, olay sonrası ikinci derece cinayet suçlamasıyla tekrar gözaltına alındı ve 12 Mayıs'ta mahkemeye çıkarılarak 100 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı. Büyük Jüri, 15 Haziran'da Penny'nin "suç teşkil eden ihmalle adam öldürme" suçlamasıyla yargılanmasına karar verdi. Sonuç olarak jürinin Penny hakkında verdiği beraat kararı, tartışmalara yol açan bu davanın sonlandığını gösteriyor.

Penny'nin Askeri Geçmişi

Daniel Penny, ABD Deniz Kuvvetleri'nde dört yıl görev yaptıktan sonra Haziran 2021'de çavuş rütbesi ile terhis olmuştur. Olay ile ilgili devam eden tepkiler ve protestolar, evsizlerin yaşam koşulları üzerine de önemli bir tartışma başlattı.

İLGİLİ HABERLER

Ehliyet Alma Yaşı 16'ya Düşürüldü! Resmi Gazete'deki Değişiklikler

Emeklilere Promosyonda Rekor Ödeme: 21.000 TL!

Soğuk Hava ve Kar Yağışı Türkiye'yi Etkileyecek!

A101'de 6 Gün Sürecek Dev İndirim: 249 TL'den 119 TL'ye düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Işıkhan, İş Gücü İstatistiklerini Değerlendirdi: İstihdam Oranı Rekor Kırdı!
2
Köstence Sanat Müzesi Türkçe Dilinde Ziyarete Açıldı
3
Malezya Korvet Projesinin Sac Kesim Töreni Gerçekleştirildi
4
Antalya'da 90 Yıl Sonra Kahve Bitkisi Yetiştiriliyor
5
Sultanbeyli'de Otomobille Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
6
21 Yıl Sonra Türkiye'ye Kavuşan Mehmet Ertürk'ün Duygusal Buluşması
7
Yerlikaya: Suriyelilerin Gönüllü Dönüşü 1,5-2 Kat Arttı

10 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Enerji ve Yenilik Dolu Bir Gün

Soğuk Hava ve Kar Yağışı Türkiye'yi Etkileyecek!

Devletin 72.000 TL BES Desteği İçin Son Günler!

Ehliyet Alma Yaşı 16'ya Düşürüldü! Resmi Gazete'deki Değişiklikler

Chery'den 0 Faizli Kredi İmkanı ile TIGGO8 PRO MAX Satışı Başladı

Emeklilere Promosyonda Rekor Ödeme: 21.000 TL!

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Emekli Maaşları Yüzde 50 Düşük

Annelere Erken Emeklilik Müjdesi: 6 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı

Sednaya Hapishanesi'nde İşkence Yöntemleri: Kurbanların Tanıklıkları

Asgari Ücrete Refah Payı Müjdesi: Çalışanları Sevindirecek Açıklamalar

A101'de 6 Gün Sürecek Dev İndirim: 249 TL'den 119 TL'ye düştü

Banka Mevduatlarında Devlet Garantisi Artıyor: 950 Bin TL'ye Kadar Güvence