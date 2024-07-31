Eski Bakan Abdüllatif Şener'in Oğlu Bedirhan Şener, Anneannesini Vurarak Öldürdü

Ankara'da Şok Olay

Eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, evinde anneannesini rehin aldıktan sonra silahla vurarak hayatına son verdi. Olay, Ankara'nın Ayrancı Mahallesi'nde gerçekleşti.

Tartışmanın Sebebi Henüz Bilinmiyor

Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında, evdeki henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Bedirhan, anneannesini silahla rehin aldı.

Paniğe Kapılan Aile, Polisi Aradı

Olayın ardından Abdüllatif Şener, durumun ciddiyetini fark ederek hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbarın ardından, olay yerine hızlı bir şekilde çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Bu süreçte güvenlik önlemleri için özel harekat polisleri de bölgeye gönderildi.

Sonuçlar Korkunç Oldu

Maalesef olayın gelişimi sırasında Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i silahla vurarak öldürdü. Bedirhan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Polisin olay yerindeki çalışmaları sürerken, toplum bu trajik gelişme karşısında derin bir üzüntü yaşıyor.

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, evinde rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü. Polis ekipleri, olay yerine güvenlik şeridi çekti.

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, evinde rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü. Polis ekipleri, olay yerine güvenlik şeridi çekti.

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, evinde rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü. Polis ekipleri, olay yerine güvenlik şeridi çekti.

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, evinde rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü. Polis ekipleri, olay yerine güvenlik şeridi çekti.