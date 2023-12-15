Haberler

Gündem

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan entübe edildi: Durumu kritik

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan entübe edildi: Durumu kritik Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, iç kanama geçirerek yoğun bakımda tedavi altına alındı ve solunum cihazına bağlandı. Kızı Ülkü Okuyan, babasının sağlık durumunun çok ciddi olduğunu açıkladı.