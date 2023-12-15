Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan entübe edildi: Durumu kritik
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, iç kanama geçirerek yoğun bakımda tedavi altına alındı ve solunum cihazına bağlandı. Kızı Ülkü Okuyan, babasının sağlık durumunun çok ciddi olduğunu açıkladı.
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, iç kanama nedeniyle hastaneye sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi gören Yaşar Okuyan'ın solunum cihazına bağlı olduğu öğrenildi.
Okuyan'ın kızı Ülkü Okuyan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, babasının sağlık durumunun çok ciddi olduğunu belirtti.