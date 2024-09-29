Eski Fransa Başbakanı Villepin'den Filistin Devleti Açıklaması

Eski Fransa Başbakanı Villepin'den Keskin Eleştiriler

Eski Fransa Başbakanı Dominique de Villepin, Orta Doğu'da devam eden çatışmaları değerlendirerek, barışın sağlanması için öncelikle Filistin devleti kurulması gerektiği mesajını verdi. Villepin, bu açıklamayı TV5 Monde haber kanalı aracılığıyla yaptı.

Nekbe'nin Acı Hatırası

Villepin, 1948 yılında İsrail’in topraklarında kurulmasının ardından Filistin halkının maruz kaldığı zorunlu göç ve katliamların devam ettiğini belirtti. "1948'de kendi topraklarından mahrum bırakılan bir halk var. 700 bin Filistinli zorunlu göç etmek zorunda kaldı ve bu adaletsizlik hâlâ sürüyor," ifadelerini kullandı.

Uluslararası Toplumun Sorumluluğu

Eski başbakan, İsrail devletinin Birleşmiş Milletler ile aynı dönemde kurulduğunu ve uluslararası toplumun Orta Doğu’da yaşananlara karşı özel bir sorumluluğa sahip olduğunu vurguladı. Villepin, "Filistin devleti kurulmadan Orta Doğu'da barışın olamayacağını" sözlerine ekledi.

Gazze ve Lübnan'daki Durum

Öte yandan, İsrail ordusunun Gazze ve Lübnan’a yönelik saldırıları devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 7 Ekim tarihinden itibaren İsrail saldırılarında 41,586 kişinin yaşamını yitirdiği ve 96,210 kişinin yaralandığı belirtildi. Bunların arasında 16,795 çocuk ve 11,378 kadın bulunuyor. Ayrıca, hastaneler ve eğitim kurumları gibi sivil altyapılar hedef alınıyor.

Lübnan'daki Çatışmalar

İsrail, Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalara da devam ediyor. Bu süreçte, Lübnan’ın güneyindeki kentlerde ve Bekaa ile Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenlendi. Lübnan makamlarının verilerine göre, 17 Eylül’den bu yana 1052 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümler arasında 104 çocuk ve 194 kadın bulunuyor.