Eskişehir'de 300 Ton Atık Ekonomiye Kazandırıldı

Eskişehir'de Atık Yönetiminde Yenilikçi Adımlar

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (EOSB) gerçekleştirilen endüstriyel simbiyoz projeleri ile toplamda 300 ton atık geri dönüştürülerek 120 bin avro kazanç sağlandı. Bu çaba, çevre dostu üretim anlayışının benimsenmesini destekliyor.

İşbirlikleri ile Elde Edilen Başarı

EOSB Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre, çeşitli kurumlarla gerçekleştiren işbirlikleri ve saha çalışmaları neticesinde bölgede yaklaşık 30 potansiyel simbiyoz tespit edildi. Bu eşleştirmenin ardından, EOSB'deki 10 firma arasında atık ve yan ürünlerin yeniden kullanımı konusunda başarılı uygulamalar hayata geçirildi.

Geri Dönüşüm Sürecinde Kullanılan Materyaller

Yeniden dönüştürülen 300 ton atık arasında cam kırığı, mermer çamuru ve kırığı, silis kumu ve dökümhane cürufu, gıda atığı gibi materyaller bulunuyor. Bu atıklar, seramik ve yapı kimyasalları, yapı malzemeleri, hayvan yemi imalatı ve daha fazlası için değerlendirildi.

Karbon Salınımı ve Tasarruf

Yapılan çalışma ile yaklaşık 250 ton karbondioksit eşdeğerinde emisyonun önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu süreç, firmaların atık yönetimi maliyetlerinde %20 oranında tasarruf elde etmelerini sağlıyor.

EOSB Yönetim Kurulu Başkanı'nın Açıklamaları

Konu hakkında görüşlerini paylaşan EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, sanayi bölgelerinin atıkların yeniden değerlendirilmesi konusundaki sorumluluğuna dikkat çekti. Küpeli, "Endüstriyel simbiyoz projeleriyle sanayi kuruluşları arasındaki sinerjiyi artırıyoruz. Bir firmanın atığını başka bir firmanın ham maddesi haline getiriyoruz. Bu sayede hem israfı önlüyor hem de firmalarımızın rekabet gücünü yükseltiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, karbon salınımının azaltılması, atık yönetim maliyetlerinin düşürülmesi ve döngüsel ekonomi anlayışının sanayi kültürüne entegrasyonu gibi hedefler üzerinde önemli başarılar elde ettiklerini de vurguladı.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (EOSB) uygulanan "endüstriyel simbiyoz projeleri" ile 300 ton atığın geri dönüştürülüp 120 bin avro kazanç sağlandığı bildirildi.