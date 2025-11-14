Eskişehir'de 69 Yaşındaki Aziz E., Tahtakurusu İlaçlanan Evinde Ölü Bulundu

Eskişehir Yenidoğan Mahallesi'nde 69 yaşındaki Aziz E., iki gün önce tahtakurusu ilacı uygulanan dairesinde ölü bulundu; ölüm şüphesiyle zehirlenme araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 20:55
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 20:55
Eskişehir'de 69 Yaşındaki Aziz E., Tahtakurusu İlaçlanan Evinde Ölü Bulundu

Eskişehir'de 69 Yaşındaki Aziz E., Tahtakurusu İlaçlanan Evinde Ölü Bulundu

Yenidoğan Mahallesi'ndeki apartmanda şüpheli ölüm

Eskişehir'de yaşayan 69 yaşındaki Aziz E., iki gün önce tahtakurusuna karşı ilaçlanan evinde ölü bulundu.

Olay, Yenidoğan Mahallesi 1. Dökümcüler Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 7 katlı apartmanın 5’inci katındaki 23 numaralı dairede ikamet eden Aziz E.'den yakınları haber alamayınca durumu polise bildirdi.

Çarşamba günü ekiplerin kapıyı açmasıyla birlikte sağlık ekipleri, Aziz E.'yi hareketsiz şekilde buldu. Yapılan incelemede 69 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ailedeki kayıp ve şüpheli ölüm iddiası

Bekar olan Aziz E.'nin yaklaşık bir haftadır Eskişehir Şehir Hastanesi'nde kanser tedavisi gören, 2 çocuk annesi 75 yaşındaki ablası Zeynep O. ise bugün vefat ettiği öğrenildi. İddialara göre ablasının vefatının ardından eve gelen Aziz E.'nin ölümünün zehirlenmeden kaynaklanmış olabileceği yönünde şüpheler bulunuyor.

Kesin ölüm nedeninın belirlenmesi için geniş çaplı adli ve tıbbi inceleme başlatıldı.

ESKİŞEHİR’DE KANSER TEDAVİSİ GÖREN ABLASININ HAYATINI KAYBETMESİNDEN SONRA, 2 GÜN ÖNCE...

ESKİŞEHİR’DE KANSER TEDAVİSİ GÖREN ABLASININ HAYATINI KAYBETMESİNDEN SONRA, 2 GÜN ÖNCE TAHTAKURUSUNA KARŞI İLAÇLANAN EVİNE GELEN 69 YAŞINDAKİ ADAM İKAMETTE ŞÜPHELİ ŞEKİLDE ÖLÜ BULUNDU.

ESKİŞEHİR’DE KANSER TEDAVİSİ GÖREN ABLASININ HAYATINI KAYBETMESİNDEN SONRA, 2 GÜN ÖNCE...

İLGİLİ HABERLER

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alaplı'da Nova Doğa Gündüz Bakım Evi ve Çocuk Kulübü Açıldı
2
Alaplı'da İşçi Servisinin Üzerinden Geçen Serkan Tekin Hayatını Kaybetti
3
Eskişehir'de 69 Yaşındaki Aziz E., Tahtakurusu İlaçlanan Evinde Ölü Bulundu
4
Tokat'ta 'Yan Baktın' Kavgası: 1 Ölü, 3 Şüpheli Tutuklandı
5
Almanya polisine dron tehdidine 80 milyon euro ödenek
6
Muş'ta Silahlı Saldırı: Baba-Oğul Gözaltına Alındı
7
Malatya'da Kırsal Alanlarda Kar Yağışı: Akçadağ ve Darende Etkilendi

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı