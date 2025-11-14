Eskişehir'de 69 Yaşındaki Aziz E., Tahtakurusu İlaçlanan Evinde Ölü Bulundu

Yenidoğan Mahallesi'ndeki apartmanda şüpheli ölüm

Eskişehir'de yaşayan 69 yaşındaki Aziz E., iki gün önce tahtakurusuna karşı ilaçlanan evinde ölü bulundu.

Olay, Yenidoğan Mahallesi 1. Dökümcüler Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 7 katlı apartmanın 5’inci katındaki 23 numaralı dairede ikamet eden Aziz E.'den yakınları haber alamayınca durumu polise bildirdi.

Çarşamba günü ekiplerin kapıyı açmasıyla birlikte sağlık ekipleri, Aziz E.'yi hareketsiz şekilde buldu. Yapılan incelemede 69 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ailedeki kayıp ve şüpheli ölüm iddiası

Bekar olan Aziz E.'nin yaklaşık bir haftadır Eskişehir Şehir Hastanesi'nde kanser tedavisi gören, 2 çocuk annesi 75 yaşındaki ablası Zeynep O. ise bugün vefat ettiği öğrenildi. İddialara göre ablasının vefatının ardından eve gelen Aziz E.'nin ölümünün zehirlenmeden kaynaklanmış olabileceği yönünde şüpheler bulunuyor.

Kesin ölüm nedeninın belirlenmesi için geniş çaplı adli ve tıbbi inceleme başlatıldı.

ESKİŞEHİR’DE KANSER TEDAVİSİ GÖREN ABLASININ HAYATINI KAYBETMESİNDEN SONRA, 2 GÜN ÖNCE TAHTAKURUSUNA KARŞI İLAÇLANAN EVİNE GELEN 69 YAŞINDAKİ ADAM İKAMETTE ŞÜPHELİ ŞEKİLDE ÖLÜ BULUNDU.