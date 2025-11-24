Eskişehir'de 75 yaşındaki Hasan Gürbüz 15 yıldır bodrum katında yaşıyor

Tepebaşı Yıldırımer sokakta tek başına, sağlık sorunları ve sınırlı destekle hayata tutunuyor

Eskişehir'de ailesinden uzak yaşayan 75 yaşındaki Hasan Gürbüz, 15 yıldır bir binanın bodrum katında yaşamını sürdürüyor. Gürbüz, Tepebaşı Yıldırımer sokakta kaldığını ve soğukların başlamasıyla hayatının daha da zorlaştığını anlattı.

Gençliğinde inşaat işçiliği ve demircilik yaparak geçimini sağladığını söyleyen Gürbüz, çalışmalarının sigortaya eksik yansıdığını belirtti: "İnşaatlarda çalışıyordum. Çalıştığım çoğu yer sigortamı doğru yatırmamış. Mesela bir ay çalışmışım, üç gün yatırmış. Yapan adamı mahkemeye verdik, biz usulsüz çıktık. Çalıştığımdan çok daha azı çıktı. Bin 200 gün falan çalıştığım çıktı. Sonra da bıraktım. Bir şey yapamadık."

Özel yaşamına ilişkin de konuşan Gürbüz, "Hanımımdan ayrılmıştım. İki kızım var, onlarla da 30 yıldır görüşmüyoruz. Onlar beni aramıyor, ben de onları aramıyorum" dedi.

Geceleri kaldığı yerin çok soğuk olduğunu ve yardımseverlerin sağladığı yakacakla soba yakabildiğini anlatan Gürbüz, sözlerine şükretmeyi de ekledi: "Biraz durduğum zaman ellerim üşümeye başlıyor. Bak şimdi benim ellerim buz gibi. Hep buradayım, bu şekildeyim. Şükür, elhamdülillah. Aç değilim, açıkta değilim, sokakta değilim. Onun için Rabbime şükür ediyorum."

Devlet desteğiyle ilgili olarak Gürbüz, 3 yıldır 5 bin lira yaşlı aylığı aldığını ve daha önce maaşa yazılmadığını anlattı: "Devletimiz zaten yapacağını yapıyor. Sadece ben değilim ki. 85 milyonluk Türkiye. Hangi birimize el uzatsınlar. Ona biraz yetiyor, buna biraz yetiyor. Oluyor, bir şeyler oluyor. Yine hiç yoktan iyidir. Allah bereket versin. Devletimizden 72 yaşıma kadar hiç para almadım, maaşa yazılmadım. O zamanlar iş yapıyordum, inşaat işleri yapıyordum. Çatıya çıkıyordum. Çatı işleri yapıyordum. Şimdi yapamıyorum artık. Geçti, güçten düştüm."

Gürbüz, sağlık sorunlarının günlük yaşamını zorlaştırdığını belirtti: "Yüksek tansiyon hastalığım var. Onun yüzünden şu merdivenleri bile çıkıp inmekte zorlanıyorum. Ensemde bir şişlik var. Kimisi yağ bezesi diyor. Kimisi başka bir şey söylüyor. O, neyin nesidir bilmiyorum." Ayrıca düzenli ilaç kullanmak zorunda olduğunu söyledi.

Hasan Gürbüz'ün hikayesi, kent merkezindeki görünmez yoksulluğun ve yaşlı vatandaşların sınırlı imkanlarla sürdürdüğü yaşamın simgesi olarak öne çıkıyor.

