Eskişehir'de Cadde Kavgası: Esnaf Müdahalesiyle 1 Yaralı

Eskişehir'de 2 Eylül Caddesi'nde çıkan kavgada, olayı yatıştırmaya çalışan esnafın da dahil olduğu arbede sonrası 1 kişi yaralandı; polis inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 20:43
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 20:43
Eskişehir'de Cadde Kavgası: Esnaf Müdahalesiyle 1 Yaralı

Eskişehir'de Cadde Kavgası: Esnaf Müdahalesiyle 1 Yaralı

2 Eylül Caddesi'nde çıkan tartışma büyüdü

Olay, 2 Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, cadde üzerinde henüz bilinmeyen bir sebeple iki grup genç arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Olayı yatıştırmaya çalışan ve iki tarafı da tanıdığı ileri sürülen bir esnaf araya girdi. Müdahale sonrası esnaflardan biri de kavgaya dahil oldu.

Gruplardan birinin olay yerinden uzaklaşmasının ardından kavga, esnaf ile diğer gruptaki bir genç arasında devam etti. Çevredeki diğer esnaf ve vatandaşların araya girmesiyle arbede son buldu ve 1 kişi yaralandı.

Kavgaya karışan esnafın olay yerinden ayrıldığı, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekiplerinin kavgaya karışan şahıs hakkında işlem başlattığı ve şüpheliyi karakola götürdüğü bildirildi.

Kavga anları kameralara anbean yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

ESKİŞEHİR'DE BİR CADDE ÜZERİNDE 2 GENÇ GRUBUN TARTIŞMASININ BÜYÜMESİYLE KAVGA MEYDANA GELDİ. O...

ESKİŞEHİR'DE BİR CADDE ÜZERİNDE 2 GENÇ GRUBUN TARTIŞMASININ BÜYÜMESİYLE KAVGA MEYDANA GELDİ. O SIRADA 2 TARAFI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞAN ESNAF, KAVGAYA DAHİL OLARAK OLAYIN BÜYÜMESİNE SEBEP OLDU.

ESKİŞEHİR'DE BİR CADDE ÜZERİNDE 2 GENÇ GRUBUN TARTIŞMASININ BÜYÜMESİYLE KAVGA MEYDANA GELDİ. O...

İLGİLİ HABERLER

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mardin Kızıltepe’de 5 Yaşındaki Samyeli’nin Doğum Günü Görüntüleri Ortaya Çıktı
2
Malatya'da minibüs şarampole devrildi: 1 yaralı
3
Düzce'de Kadın Kuaföründe Ölü Bulundu
4
Zonguldak'ta Şimşekler Geceyi Aydınlattı
5
Cizre Kitap Fuarı'na 10 Günde Yüz Bini Aşkın Ziyaretçi
6
Eskişehir'de Cadde Kavgası: Esnaf Müdahalesiyle 1 Yaralı
7
Düzce Üniversitesi'nde Turuncu Balonlarla 25 Kasım Farkındalığı

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı