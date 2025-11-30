Eskişehir'de Cadde Kavgası: Esnaf Müdahalesiyle 1 Yaralı

2 Eylül Caddesi'nde çıkan tartışma büyüdü

Olay, 2 Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, cadde üzerinde henüz bilinmeyen bir sebeple iki grup genç arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Olayı yatıştırmaya çalışan ve iki tarafı da tanıdığı ileri sürülen bir esnaf araya girdi. Müdahale sonrası esnaflardan biri de kavgaya dahil oldu.

Gruplardan birinin olay yerinden uzaklaşmasının ardından kavga, esnaf ile diğer gruptaki bir genç arasında devam etti. Çevredeki diğer esnaf ve vatandaşların araya girmesiyle arbede son buldu ve 1 kişi yaralandı.

Kavgaya karışan esnafın olay yerinden ayrıldığı, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekiplerinin kavgaya karışan şahıs hakkında işlem başlattığı ve şüpheliyi karakola götürdüğü bildirildi.

Kavga anları kameralara anbean yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

