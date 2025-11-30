Eskişehir'de çekicide 480 tabanca ve 6.812 silah parçası ele geçirildi

KOM ekipleri Ankara yolu uygulama noktasında operasyon düzenledi

Eskişehir girişinde, arızalı görünümü verilen bir çekici üzerindeki araçta gerçekleştirilen aramada, polis ekipleri 480 adet tabanca ile birlikte 6 bin 812 adet silah parçası ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin Ankara yolu uygulama noktasında yaptığı detaylı aramada bulunan malzemeler şu şekilde kaydedildi: 480 adet tabanca, 518 adet namlu rampası, 491 adet silah sürgüsü, 492 adet şarjör, 488 adet namlu, 479 adet gövde, 494 adet tetik mekanizması, 469 adet icra yayı, 490 adet icra mili ve 2 bin 891 adet muhtelif silah parçası.

Olayla ilgili olarak B.A. ve C.T. isimli şahıslar polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma işlemleri sürüyor.

