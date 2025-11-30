Eskişehir'de çekicide 480 tabanca ve 6.812 silah parçası ele geçirildi

Eskişehir girişinde çekici üzerindeki araçta 480 tabanca ve 6 bin 812 silah parçası ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 23:30
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 23:30
Eskişehir'de çekicide 480 tabanca ve 6.812 silah parçası ele geçirildi

Eskişehir'de çekicide 480 tabanca ve 6.812 silah parçası ele geçirildi

KOM ekipleri Ankara yolu uygulama noktasında operasyon düzenledi

Eskişehir girişinde, arızalı görünümü verilen bir çekici üzerindeki araçta gerçekleştirilen aramada, polis ekipleri 480 adet tabanca ile birlikte 6 bin 812 adet silah parçası ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin Ankara yolu uygulama noktasında yaptığı detaylı aramada bulunan malzemeler şu şekilde kaydedildi: 480 adet tabanca, 518 adet namlu rampası, 491 adet silah sürgüsü, 492 adet şarjör, 488 adet namlu, 479 adet gövde, 494 adet tetik mekanizması, 469 adet icra yayı, 490 adet icra mili ve 2 bin 891 adet muhtelif silah parçası.

Olayla ilgili olarak B.A. ve C.T. isimli şahıslar polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma işlemleri sürüyor.

ESKİŞEHİR GİRİŞİNDE ÇEKİCİ ÜSTÜNDEKİ ARIZALI GÖRÜNÜMÜ VERİLEN ARAÇTA ARAMA YAPAN POLİS EKİPLERİ...

ESKİŞEHİR GİRİŞİNDE ÇEKİCİ ÜSTÜNDEKİ ARIZALI GÖRÜNÜMÜ VERİLEN ARAÇTA ARAMA YAPAN POLİS EKİPLERİ, 480 ADET TABANCA VE 6 BİN 812 ADET SİLAH PARÇASI ELE GEÇİRDİ.

ESKİŞEHİR GİRİŞİNDE ÇEKİCİ ÜSTÜNDEKİ ARIZALI GÖRÜNÜMÜ VERİLEN ARAÇTA ARAMA YAPAN POLİS EKİPLERİ...

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rubio: Ukrayna'yı Bir Daha İşgalle Karşılaşmayacak Şekilde Güvende Kılmak İstiyoruz
2
Çaycuma'da BAL Maçında Arbede: 2 Gözaltı
3
Esenyurt'ta Alacak-Verecek Kavgası: Silah ve Bıçaklı Saldırı, 8 Yaralı
4
Kayseri'de Bıçaklı Kavga: Germir Mahallesi'nde 1 Yaralı
5
Ömer Çelik ve Bilal Erdoğan Şanlıurfa'da 'Terörsüz Türkiye' İçin Gençlerle Buluştu
6
Kapadokya Üniversitesi Hazırladı: Kayseri Turizm Master Planı 2025-2030
7
Van TV Full HD ile Yeniden Yayında

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı