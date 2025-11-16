Eskişehir'de Kırağı Araç Camlarını İnce Buzla Kapladı

Sabah erken saatlerde etkili olan soğuk hava, araçlarda ve açık alanlarda kırağı oluşturdu

Soğuyan hava, özellikle Eskişehir'de sabah erken saatlerde etkisini hissettirdi. Açık alanlarda ve park halindeki araçlarda kırağı oluşumu görüldü.

Oluşan kırağı, park halinde bulunan araçların camlarını ve metal yüzeylerini ince bir buz tabakasıyla kapladı. Yoğun kırağı nedeniyle camların üzeri tamamen kaplandı.

Sabah saatlerinde yola çıkmak isteyen sürücüler, sürücüler ince buz tabakasını temizlemek için uğraş verdi. Araç camlarındaki buzla mücadele edilerek görüşün sağlanmasına çalışıldı.

Soğuk havanın etkisiyle açık alanlarda da benzer görüntüler oluşurken, vatandaşlar erken saatlerde dikkatli olmaya çağrıldı.

