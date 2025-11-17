Eskişehir'de 'Neşeli Günler' Gerçeğe Döndü: Balkandere Çiftinin Turşu Rekabeti

Eskişehir'de 10 yıl evli olan Şenay (50) ve Çağlar Balkandere (50), 2016'da birlikte açtıkları Turşu Evim adlı iş yerinde uzun yıllar birlikte çalıştı. Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak'ta turşu satışı yapan çift, kentte tanınan bir işletme haline geldi.

Boşanma ve karşı karşıya açılan dükkan

Ancak geçtiğimiz Ocak ayında çift boşanma kararı aldı. Şenay Balkandere'nin aldığı uzaklaştırma kararı sonrası Çağlar, yıllardır birlikte işlettiği dükkâna giremez oldu. Bunun üzerine Çağlar Balkandere, eşinin işlettiği dükkânın tam karşısına yeni bir turşu dükkânı açtı ve olay, 1978 yapımı Neşeli Günler filminin sahnelerini andıran bir rekabete dönüştü.

Filmdeki Münir Özkul ve Adile Naşit'in paylaştığı rolleri anımsatan rekabette iki dükkân arasında fiyat ve müşteri yarışması yaşanıyor. Taraflar birbirinin kepengini indirecek değilken, rekabet sebebiyle fiyatların yükselmemesi dikkat çekiyor; Eskişehir turşu piyasasının altında satış yapan dükkanlar yoğun ilgi görüyor.

Tarafların açıklamaları ve hukuki süreç

Şenay Balkandere yaşananlarla ilgili, 2016'dan beri birlikte işlettikleri dükkândan sonra eşinin haberi olmadan tam karşısına aynı konseptte bir dükkan açtığını belirtti. Sosyal medyada olayın gündem olmasıyla daha fazla müşteri gelmeye başladığını söyleyen Şenay, 'Keşke limon ve sirkeden dolayı olsaydı ama bazı nedenlerden dolayı bu ayrılık başımıza geldi' ifadelerini kullandı. Şenay, eşinin dükkanının renk, logo ve isim benzerliği sebebiyle ticari dava açacağını ve haksız rekabet iddiasıyla hukuki sürecin devam ettiğini belirtti.

Çağlar Balkandere ise, uzaklaştırma kararı ve işletmenin ruhsatının Şenay adına olması nedeniyle dükkâna giremediğini, bu yüzden karşısında kardeşinin desteğiyle yeni bir yer açtığını söyledi. Ayrıca turşu tarifinin mutfakta kendisine ait olduğunu iddia etti ve 6284. maddeye atıf yaparak boşanma sürecine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Mahalle sakinleri ve müşterilerin gözlemleri

Mahalle esnafı ve müşteriler yaşanan durumu eğlenceli ve ilgi çekici buluyor. Komşu kokoreççi Emirhan Dalyan, iki tarafın da müşteriden olumlu tepki aldığını, mahallede sohbet ve hareketlilik yarattığını söyledi. Müşteri Mehmet Ömürlü de olayı 'filmleri aratmayan bir görüntü' olarak nitelendirip, Neşeli Günler filmindeki rekabeti hatırladıklarını belirtti.

Çift arasındaki rekabetin hem ticari hem de aile bağlarında etkisi sürerken, hukuki süreçler ve mahalle rekabeti olayın seyrini belirleyecek. Her iki taraf da kendi iddialarını ve savunmalarını sürdürüyor.

