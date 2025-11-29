Eskişehir'de Otelde Yangın: 152 Kişi Tahliye Edildi

Eskişehir'de Otelde Yangın Paniği

Restoran mutfağında başlayan yangın oteli etkiledi

Eskişehir'de bir otelin altında bulunan restoranda, saat 10.30 sıralarında mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangından çıkan duman çevredeki işletmelere ve otele yayıldı.

Olayın gerçekleştiği yer Yenibağlar Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi ile Hacı Hüsnü Sokak’ın kesişimi olarak kaydedildi. Alarmların çalması üzerine otelde konaklayan 152 kişi tedbiren tahliye edildi. Tahliye sırasında vatandaşların ağız ve burunlarını kapatarak dumandan korunmaya çalıştıkları görüldü.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve ilgili kurum ekipleri sevk edildi. Çevrede gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yangın, otele ve çevredeki işletmelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen otel çalışanı 2 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedbiren Yunus Emre Devler Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan şahısların ciddi bir durumunun olmadığı öğrenildi.

Yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

