Eskişehir'de Park Halindeki Araçlara Çarpıp Kaçan Sürücü Başka Araçla Çarpıştı

Eskişehir'de Zincirleme Hasara Neden Olan Kaçış

Tepebaşı'nda gece yarısı trafik kazası ve kaçma olayı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde meydana gelen olayda, Gazi Yakup Satar Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 26 AJF 036 plakalı otomobil, park halindeki 26 SP 759 plakalı araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle park halindeki araç, önündeki kamyonete ve hafif ticari araca zarar vererek 3 aracın hasar görmesine yol açtı. Kazanın ardından sürücü otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

Kaçan sürücü yaklaşık 300 metre ileride karşı şeritten gelen Mustafa A. idaresindeki 26 B 5563 plakalı SUV tipi araçla çarpıştı. Çarpışmanın ardından 26 AJF 036 plakalı aracın sürücüsü olay yerinden kayıplara karıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mustafa A., 112 Acil Sağlık ekiplerince alınarak Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı ve tedaviye alındı.

Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücünün kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Olayı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları kaydına düşen görüntülerde, 26 AJF 036 plakalı otomobilin park halindeki araca çarptıktan sonra olay yerinden ayrıldığı anlar yer aldı.

