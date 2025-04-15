Eskişehir'de Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Eskişehir'de Park Halindeki Otomobilde Yangın!

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde, sabah saatlerinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, güvenlik ve cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, 26 BB 093 plakalı otomobilden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmasıyla başladı. Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye polisi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü, ancak otomobilde ciddi hasar meydana geldi.

Polis, otomobilin kundaklanma ihtimali üzerine çalışmalara başladı. Olay anındaki güvenlik kameralarındaki görüntülerde, yanan aracın bulunduğu alandan bir kişinin koşarak uzaklaştığı görüldü.

Olayı cep telefonuyla kaydeden mahalle sakinlerinden Cevdet Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Otomobilin yakıldığını söylüyorlar. Aracın yanmış halini sabah saat 08.30'da kaldırdılar. Otomobilin motor kısmı yanmıştı. Bugüne kadar böyle bir olay olmamıştı.” dedi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde park halindeki bir otomobilde yangın çıktı.