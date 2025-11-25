Eskişehir'de Patates Çuvallarında 14 kilo 40 gram Esrar Ele Geçirildi — 2 Tutuklu

Eskişehir'de patates çuvallarına gizlenmiş 14 kilo 40 gram esrar ele geçirildi; 2 kişi tutuklandı. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki operasyonda 53,44 gram bonzai ve 138 captagon bulundu.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 17:57
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 17:57
Eskişehir'de patates çuvallarına gizlenmiş uyuşturucuya baskın

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent girişine yönelik çalışmasında, patates çuvalları içerisine gizlenmiş vaziyette yüklü miktarda uyuşturucu bulundu.

Aramalarda 14 kilo 40 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Diğer operasyon: Sokak satıcılarına müdahale

Ekipler ayrıca Cumhuriyet Mahallesi'nde sokak satıcılarına yönelik düzenledikleri operasyonda 53,44 gram bonzai ve 138 adet captagon ele geçirdi.

Operasyonda yabancı uyruklu 1 şüpheli hakkında yapılan işlemlerin ardından şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Emniyet birimleri, şehir girişleri ve sokak satıcılarına yönelik denetimlerini sürdüreceklerini açıkladı.

