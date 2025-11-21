Eskişehir'de polisten kaçan 'kasten öldürmeye teşebbüs' şüphelisi yakalandı

Yunus Timleri, 'dur' ihtarına uymayan ve 8 yıl 4 ay cezası bulunan G.Y.'yi uyuşturucu ve alkollü halde yakaladı; bir polis memuru elinden yaralandı.

Yayın Tarihi: 21.11.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 14:49
Yunus Timleri takibi sonucu araç durduruldu

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunus Timleri tarafından dün akşam saat 22:00 sıralarında Emek mahallesinde şüphelendikleri bir aracı takibe aldı.

'Dur' ihtarına uymayan araç, Alanönü mahallesine kadar kaçtı. Bölgedeki tüm yollar kapatılarak şüpheli ekiplerce yakalandı.

Araç içerisinde yakalanan G.Y.'nin 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Ayrıca ekipler araçta uyuşturucu madde ele geçirdi ve şüphelinin alkollü olduğu belirlendi. G.Y.'ye çeşitli maddelerden trafik cezası uygulandı.

Polisten kaçmaya çalıştığı sırada bir polis aracına zarar veren şüpheli, yakalanma esnasında bir polis memurunun elinin zedelenmesine yol açtı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

