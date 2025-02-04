Eskişehir'de Pompalı Tüfekle Arkadaşını Öldüren Sanığa Cezalandırma Talebi

Eskişehir'de Pompalı Tüfekle Arkadaşını Öldüren Sanığın Yargılaması Devam Ediyor

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde, bir evde pompalı tüfekle arkadaşı Erkan Şalt’ı öldüren tutuklu sanık Okan E’nin yargılanmasına devam edildi. Dava, Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Duruşmaya, tutuklu sanık Okan E'nin yanı sıra, öldürülen Erkan Şalt’ın annesi Neşe Şalt ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, olay sırasında evde bulunan tanıklar Hasret K. ve Bulut Y. dinlendi.

Sanığın Savunması

Sanık Okan E, suçlamaları kesin bir dille reddederek, arkadaşı Hasret’in evde kalması için evi günlük apart olarak tuttuğunu belirtti. Olay günü (30 Ekim 2022) evde uyuşturucu kullandıklarını öne sürdü ve şunları ifade etti:

"Arkadaşım Bulut Y'nin sosyal medyada tüfek paylaştığını gördüm, ona 'hediye eder misin?' diye sordum. Tüfekle birlikte eve geldi. Tüfek boştu, bir kez bastım ateş almadı. İkinci basmamda ise tetiğe yanlışlıkla bastım ve Erkan’ı vurdum. Panik içinde herkes kaçmaya başladı. Olaydan çok pişmanım, bu bir kaza. Kasıt yoktu."

Maktulün Annesinin Görüşü

Maktul Erkan Şalt’ın annesi Neşe Şalt, oğlunun kasten öldürüldüğünü dile getirerek, sanığın en ağır cezayı alması gerektiğini vurguladı. Annenin ifadesi:

"Sanık, oğluma seslenmeden ateş etmedi. Bu kasten yapıldı. Oğlum benden helallik alarak evden ayrılmıştı."

Savcının Mütalaası

Daha sonra mahkeme başkanı, savcıya söz verdi. Savcı, mütalaasında sanık Okan E'nin olayı "olası kastla kasten öldürme" suçundan gerçekleştirdiğini belirterek, sanığın iddianame doğrultusunda cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın mütalaaya karşı savunma yapması için süre vererek duruşmayı 4 Mart tarihine erteledi.

Olayın Geçmişi

Olay, geçen yıl 30 Ekim'de Tepebaşı ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde gerçekleşmişti. Erkan Şalt, arkadaşı Okan E'nin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili Okan E. tutuklanmış, diğer şüpheliler serbest bırakılmıştı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Okan E. hakkında hazırladığı iddianameyle dava açmış, iddianamede "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep edilmişti.