İzmir'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Buca'da İzmir-Aydın Otoyolu Işıkkent gişelerinde zincirleme kaza

İzmir'in Buca ilçesinde, iki panelvan ile bir otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ateş'in kullandığı 35 BUE 495 plakalı panelvanın İzmir-Aydın Otoyolu Işıkkent gişeleri mevkiinde lastiği patladı. Durumu fark eden sürücü aracı emniyet şeridinde durdurdu.

Aynı yönde ilerleyen ve yardımcı olmak için emniyet şeridine park eden 35 BHR 804 plakalı panelvanın sürücüsü İ.S. de olay yerindeydi. Bu sırada Z.S. yönetimindeki 16 T 81209 plakalı otomobil, emniyet şeridinde duran araçlara çarptı.

Kaza sonrası sağlık, itfaiye ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Mustafa Ateş hayatını kaybetti, İ.S. ile panelvanda bulunan 2 kişi ve otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Otomobil sürücüsü Z.S. gözaltına alındı. Olayda yer alan balık yüklü panelvanların İzmir Su Ürünleri Hali'ne gittiği öğrenildi.

