İzmir'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

İzmir-Aydın Otoyolu Işıkkent gişelerinde meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 20.10.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 10:54
İzmir'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

İzmir'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Buca'da İzmir-Aydın Otoyolu Işıkkent gişelerinde zincirleme kaza

İzmir'in Buca ilçesinde, iki panelvan ile bir otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ateş'in kullandığı 35 BUE 495 plakalı panelvanın İzmir-Aydın Otoyolu Işıkkent gişeleri mevkiinde lastiği patladı. Durumu fark eden sürücü aracı emniyet şeridinde durdurdu.

Aynı yönde ilerleyen ve yardımcı olmak için emniyet şeridine park eden 35 BHR 804 plakalı panelvanın sürücüsü İ.S. de olay yerindeydi. Bu sırada Z.S. yönetimindeki 16 T 81209 plakalı otomobil, emniyet şeridinde duran araçlara çarptı.

Kaza sonrası sağlık, itfaiye ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Mustafa Ateş hayatını kaybetti, İ.S. ile panelvanda bulunan 2 kişi ve otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Otomobil sürücüsü Z.S. gözaltına alındı. Olayda yer alan balık yüklü panelvanların İzmir Su Ürünleri Hali'ne gittiği öğrenildi.

İzmir'in Buca ilçesinde iki panelvan ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4...

İzmir'in Buca ilçesinde iki panelvan ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. Balık yüklü panelvanların İzmir Su Ürünleri Hali'ne gittiği öğrenildi.

İzmir'in Buca ilçesinde iki panelvan ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4...

İLGİLİ HABERLER

GSS Prim Borcunda Büyük Düzenleme: 100 Milyar TL Erteleniyor, 2015 Öncesi Borçlar Silinecek

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Asgari Ücret 2026: 21 Ekim'de İlk Rakamlar ve Zam Senaryoları

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya Serik'te Silahlı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı
2
İsrail Ateşkese Rağmen Gazze Doğusunda 2 Filistinli Hayatını Kaybetti
3
Hekimsen'den 'Hekimlik Meslek Kanunu' Talebi: Bakanlık ve TBMM'ye Ziyaret
4
Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası
5
Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı, 22 Bin Lira Ele Geçirildi
6
3 Çantayla Denizleri Aşan İsveçli Yüzücü Jari Cennet Tammi
7
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 10 Gözaltı

2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor

GSS Prim Borcunda Büyük Düzenleme: 100 Milyar TL Erteleniyor, 2015 Öncesi Borçlar Silinecek

Emekli Maaş Zammı: 16.881 TL'den 19.065 TL'ye Hesaplandı — SSK, Bağ-Kur, EYT

Ocak 2026 Memur Maaş Zammı: İlk Rakamlar ve Senaryolar

Asgari Ücret 2026: 21 Ekim'de İlk Rakamlar ve Zam Senaryoları

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar