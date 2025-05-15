Eskişehir'de Ulaşıma Bedava Dönem Başladı!

Eskişehir, Sosyal belediyecilik anlayışıyla yeni bir ulaşım projesini hayata geçirdi. İlk etapta, Çifteler ilçesindeki kırsal mahallelerden ilçe merkezine ulaşım tamamen ücretsiz hale geldi.

Ücretsiz Ulaşım Projesi

Çifteler Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarına yönelik büyük bir destek sağlayarak onları ilçe merkezine ulaştıracak. Bu yeni hizmet, özellikle yaşlılar ve ulaşım kısıtlaması yaşayan bireyler için büyük bir kolaylık sağlayacak.

Belirlenen Güzergahlar ve Sefer Saatleri

Kırsal mahallelerden ilçe merkezine yapılan ücretsiz seferler, her hafta belirli günlerde düzenlenecek. İlk güzergahlar ve kalkış saatleri şu şekilde belirlenmiştir:

Güzergah 1 : Ortaköy (08:00) → Alikan (08:15) → Doğanay (08:30) → Sadıroğlu (08:45) → Başkurt (09:00) → Belpınar (09:15) → Çifteler İlçe Merkezi (09:30)

: Ortaköy (08:00) → Alikan (08:15) → Doğanay (08:30) → Sadıroğlu (08:45) → Başkurt (09:00) → Belpınar (09:15) → Çifteler İlçe Merkezi (09:30) Güzergah 2 : Dikmen (09:00) → Körhasan (09:15) → Eminekin (09:30) → Çifteler İlçe Merkezi (09:45)

: Dikmen (09:00) → Körhasan (09:15) → Eminekin (09:30) → Çifteler İlçe Merkezi (09:45) Güzergah 3 : Zaferhamit (09:30) → Yıldızören (09:50) → S. Halimpaşa (10:10) → A. Halimpaşa (10:30) → Çifteler İlçe Merkezi (10:45)

: Zaferhamit (09:30) → Yıldızören (09:50) → S. Halimpaşa (10:10) → A. Halimpaşa (10:30) → Çifteler İlçe Merkezi (10:45) Güzergah 4: Kadıkuyusu (07:30) → Çatmapınar (07:45) → Ilıcabaşı (08:00) → Çifteler İlçe Merkezi (08:15)

Dönüş Seferleri

Ulaşım hizmetinin bir parçası olarak, ilçe merkezinden dönüş seferleri de düzenlenmektedir. Dönüş saatleri ise şu şekilde planlanmıştır:

Güzergah 1 : Dönüş saati 15:00

: Dönüş saati 15:00 Güzergah 2 : Dönüş saati 15:30

: Dönüş saati 15:30 Güzergah 3 : Dönüş saati 16:20

: Dönüş saati 16:20 Güzergah 4: Dönüş saati 14:00

Hizmetin Amacı ve Kapsamı

Bu ücretsiz ulaşım hizmeti, kırsal mahallelerde yaşayan, kendi aracı olmayan veya toplu taşımadan yararlanamayan vatandaşlar için tasarlandığı için büyük bir önem taşımaktadır. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle sosyal belediyecilik anlayışını güçlendirirken, mahalle sakinlerinin hayat kalitesini de artırmayı hedefliyor.