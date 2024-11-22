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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Dron ile Yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Dron ile kaydedilen anlar dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 12:39
Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Dron ile Yakalandı

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirildi

Eskişehir'de, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyona İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve özel harekât birlikleri katıldı.

Baskınlar Eş Zamanlı Olarak Yapıldı

Fatih, Kumlubel, Ömerağa, Yenibağlar ve Zafer mahallelerinde bulunan 9 adrese eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonda yakalanan zanlıların isimleri ise şöyle: İ.O, Y.E.C, M.A, E.K, V.T, M.C.T, K.S, A.İ. ve Y.Ö.

Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Baskınlarda yapılan aramalarda, toplam 2,895 adet sentetik uyuşturucu hap, 226,08 gram sentetik uyuşturucu, 1,29 gram esrar, bir adet ruhsatsız tabanca, iki adet pompalı tüfek ve 20 adet kartuş ele geçirildi.

Dron ile Kaydedilen Anlar

Operasyon sırasında Fatih Mahallesi'nde bir şüphelinin, uyuşturucu bulunan poşeti balkon undan atma anı, polis tarafından dron kamerasıyla kaydedildi. Bu görüntüler operasyona dair dikkat çeken detaylardan biri oldu.

Gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı....

Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı....

Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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