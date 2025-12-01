Eskişehir'de Vali Aksoy: Teknoloji Bağımlılığı Giderek Artan Bir Sorun

'Teknolojiyi Abartma, Geleceğini Karartma-2' Projesi Kapanış Programı

Eskişehir'de düzenlenen 'Teknolojiyi Abartma, Geleceğini Karartma-2' projesinin kapanış programında konuşan Vali Hüseyin Aksoy, teknoloji bağımlılığının giderek büyüyen bir tehdit haline geldiğini vurguladı.

Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen projenin kapanış programı fuaye alanında gerçekleştirilen 'Çocuk Gözüyle Polis' resim ve ebru sergisinin gezilmesiyle başladı.

Programa katılan Vali Aksoy ile İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, anaokulu öğrencilerine hediyelerini takdim etti. Etkinlik, gençleri bilinçlendirme ve bağımlılıklardan uzak tutma amaçlı çalışmaların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Vali Aksoy, konuşmasında "Teknoloji bağımlılığı giderek artan bir sorun haline geliyor" diyerek, bağımlılıkla mücadelenin tüm kurumların ortak sorumluluğu olduğunu belirtti. Projenin farklı kurumların iş birliğiyle hayata geçirilmesinin gençlerin korunması açısından değerli olduğunu söyleyen Aksoy, emeği geçen personele teşekkür etti.

