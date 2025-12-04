Eskişehir'de 'Yaşama Yol Ver' Etkinliğiyle 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nda Farkındalık

Eskişehir'de 'Yaşama Yol Ver' etkinliğiyle Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nda farkındalık

Eskişehir'de 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında, vatandaşlarda acil sağlık farkındalığını artırmak amacıyla 'Yaşama Yol Ver' etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik detayları

Etkinlik çerçevesinde; Eskişehir Tren İstasyonu ile Ankara ve Kütahya girişi polis kontrol noktalarında eş zamanlı bilgilendirme yapıldı. Sürücülere, acil durumlarda dikkat edilmesi gerekenler aktarılırken bilgilendirici materyaller dağıtıldı.

Vatandaşlara 'Yaşama Yol Ver' ve '112 Aranırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ile İlkyardım' konulu broşürler verildi. Broşürlerle hem acil çağrılar sırasında izlenecek adımlar hem de temel ilk yardım bilgileri paylaşıldı.

Katılımcılar ve amaç

Etkinliğe İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimi, İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve UMKE personeli katıldı. Organizasyonun amacı, toplumda acil sağlık hizmetlerine karşı duyarlılık oluşturmak ve olay yerinde doğru davranışların yaygınlaşmasını sağlamaktı.

Yetkililer, düzenlenen etkinliklerle acil sağlık zincirinin güçlendirilmesi ve zamanında müdahalenin önemine dikkat çekildiğini belirtti.

