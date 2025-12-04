Eskişehir'de 'Yaşama Yol Ver' Etkinliğiyle 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nda Farkındalık

Eskişehir'de 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında 'Yaşama Yol Ver' etkinliği düzenlendi; broşür dağıtımı ve bilgilendirme yapıldı.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 09:53
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 09:53
Eskişehir'de 'Yaşama Yol Ver' Etkinliğiyle 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nda Farkındalık

Eskişehir'de 'Yaşama Yol Ver' etkinliğiyle Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nda farkındalık

Eskişehir'de 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında, vatandaşlarda acil sağlık farkındalığını artırmak amacıyla 'Yaşama Yol Ver' etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik detayları

Etkinlik çerçevesinde; Eskişehir Tren İstasyonu ile Ankara ve Kütahya girişi polis kontrol noktalarında eş zamanlı bilgilendirme yapıldı. Sürücülere, acil durumlarda dikkat edilmesi gerekenler aktarılırken bilgilendirici materyaller dağıtıldı.

Vatandaşlara 'Yaşama Yol Ver' ve '112 Aranırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ile İlkyardım' konulu broşürler verildi. Broşürlerle hem acil çağrılar sırasında izlenecek adımlar hem de temel ilk yardım bilgileri paylaşıldı.

Katılımcılar ve amaç

Etkinliğe İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimi, İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve UMKE personeli katıldı. Organizasyonun amacı, toplumda acil sağlık hizmetlerine karşı duyarlılık oluşturmak ve olay yerinde doğru davranışların yaygınlaşmasını sağlamaktı.

Yetkililer, düzenlenen etkinliklerle acil sağlık zincirinin güçlendirilmesi ve zamanında müdahalenin önemine dikkat çekildiğini belirtti.

ESKİŞEHİR'DE 1-7 ARALIK ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ HAFTASI KAPSAMINDA, FARKINDALIK OLUŞTURULMASI...

ESKİŞEHİR'DE 1-7 ARALIK ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ HAFTASI KAPSAMINDA, FARKINDALIK OLUŞTURULMASI AMACIYLA 'YAŞAMA YOL VER' ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

ESKİŞEHİR'DE 1-7 ARALIK ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ HAFTASI KAPSAMINDA, FARKINDALIK OLUŞTURULMASI...

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya'ya Kalibrasyon ve Sayaç Muayene Merkezi Projesi Vali Musa Işın'a Sunuldu
2
Burdur'da Dron Destekli Trafik Denetimi: 10 Araca Para Cezası
3
Adıyaman'da 30 Metrelik Şarampolden Uçan Otomobilde 2 Kişi Yaralanmadan Kurtuldu
4
Dörtyol’da Ömür Irmalı'ya Fahri Trafik Polisliği — Polis Yeleğiyle Trafik Denetimi
5
Hatay'da Öğrencilere Dezenformasyonla Mücadele Farkındalık Eğitimi
6
Zeydan Karalar’ın 'Çalışmadım' İddiası Belgelerle Yalanlandı: Aziz İhsan Aktaş İhaleleri
7
Eskişehir'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Sergisi'nde Özel Bireylerin Eserleri

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün