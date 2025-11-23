Eskişehir'de Yürüme Güçlüğü Çeken Simitçinin Çalınan Motosikleti 3 Günde Bulundu

Eskişehir’de Guillan-Barre sendromu yaşayan 53 yaşındaki simitçinin çalınan 26 DU 785 plakalı motosikleti polis tarafından 3 günde bulunup teslim edildi.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 11:02
Eskişehir'de Yürüme Güçlüğü Çeken Simitçinin Çalınan Motosikleti 3 Günde Bulundu

Eskişehir'de Yürüme Güçlüğü Çeken Simitçinin Çalınan Motosikleti 3 Günde Bulundu

Eskişehir’de simit satarak geçimini sağlayan ve rahatsızlığından dolayı yürüme güçlüğü çeken 53 yaşındaki Murat Setikmen'in, kendisine emanet edilen motosikleti polis tarafından 3 günde bulunarak teslim edildi.

26 DU 785 plakalı motosiklet, Setikmen'in iş yerinin emanet ettiği araçtı. Olay, Kurtuluş Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Setikmen, öğle saatlerinde motorunu kilitleyip evinin önünde bıraktıktan sonra fırına gitti. Döndüğünde motosikletin yerinde olmadığını fark etti ve çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

Kamera kayıtlarında, motosikletin saat 11.30 civarında, iki yaşı küçük bir şahıs tarafından alındığı görüldü. Setikmen'in şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık ekipleri olaya müdahale etti ve yapılan inceleme sonucu motosiklet, çalındıktan sonra geçen üçüncü gün sabahı Emek Mahallesi Kardeşim Sokak üzerinde bulundu.

Araç, tespitlerin ardından sahibi Murat Setikmen'e teslim edildi. Yürümekte güçlük çeken Setikmen, motosikletinin bulunmasından büyük sevinç duyduğunu belirterek polis ekiplerine teşekkür etti.

"Altın bulmuş gibiyim şu an"

Olayla ilgili konuşan Setikmen, "Üç aydır bendeydi, hastalanmadan önce bir ustam vermişti, emanet etti. O gün de simide geleceğim gün çalışmayınca park edip, kilitledim, evimin önünde sonra da fırına gittim. Öğlen geldiğimde motor yoktu. Komşumuza rica edip kameralarının çektiği görüntülerine baktık ki gündüz 11.30’da götürmüşler. Polise müracaatımızda bulunduk. Sonra çok hızlı bir şekilde görüntülerle birlikte olaya müdahale edildi. Sevinçli haberi aldım, bugün ile birlikte üçüncü gün de motorum bulunmuş oluyor. Aracın önemi emanet olması ve ekmek teknesi olması. Asayiş Şube Oto Hırsızlık ekiplerine ve tüm emniyet mensuplarımıza çok teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun, çok sevinçliyim. Altın bulmuş gibiyim şu an. Benim Guillan-Barre sendromu diye bir hastalığa yakalandım, altıncı senem bu sene. Ortopedik engelli kaldım, ayaklarımda sorun var. Tedavilerim hala devam ediyor. O arada ekmek parasına git-gel yapmaya devam ediyoruz" dedi.

İŞ YERİNİN SETİKMEN’E EMANET ETTİĞİ 26 DU 785 PLAKALI MOTOSİKLET, GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE KURTULUŞ...

İŞ YERİNİN SETİKMEN’E EMANET ETTİĞİ 26 DU 785 PLAKALI MOTOSİKLET, GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE KURTULUŞ MAHALLESİ VATAN CADDESİ ÜZERİNDE ÇALINDI. ÇEVREDEKİ GÜVENLİK KAMERASINI İNCELEYEN MURAT SETİKMEN, MOTOSİKLETİ İKİ YAŞI KÜÇÜK ŞAHSIN ÇALDIĞINI GÖRDÜ. 53 YAŞINDAKİ ADAM, POLİSE ŞİKAYETTE BULUNDU. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİŞ ŞUBE OTO HIRSIZLIK EKİPLERİNCE OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI. BAHSE KONU MOTOSİKLET 2 İÇİNDE EMEK MAHALLESİ KARDEŞİM SOKAK ÜZERİNDE BULUNARAK, ÇALINDIKTAN 3’ÜNCÜ GÜNÜN SABAHINDA 53 YAŞINDAKİ MURAT SETİKMEN’E TESLİM EDİLDİ. YÜRÜMEKTE GÜÇLÜK ÇEKEN MURAT SETİKMEN, OLDUKÇA SEVİNÇLİ OLDUĞUNU BELİRTEREK POLİS EKİPLERİNE TEŞEKKÜR EDİLDİ.

ESKİŞEHİR’DE SİMİT SATARAK GEÇİMİNİ SAĞLAYAN RAHATSIZLIĞINDAN DOLAYI YÜRÜME GÜÇLÜĞÜ ÇEKEN ‘EKMEK...

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Selçuklu'da Temiz Mahalle Temiz Selçuklu Etkinliği 16. Kez Akademi Mahallesi'nde
2
Iğdır Melekli'de silahlı kavga: Gökberk Şahin hayatını kaybetti
3
Karaman'da 2 Ayda 100 Bin Sigara İzmariti Toplandı
4
Köyceğiz'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Şenliği
5
Yerlikaya: Önünü kesen sürücülere 180 bin lira ceza geliyor
6
Tunceli'de Yaklaşık 50 Dağ Keçisi Yol Kenarında Görüntülendi

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor