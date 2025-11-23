Eskişehir'de Yürüme Güçlüğü Çeken Simitçinin Çalınan Motosikleti 3 Günde Bulundu

Eskişehir’de simit satarak geçimini sağlayan ve rahatsızlığından dolayı yürüme güçlüğü çeken 53 yaşındaki Murat Setikmen'in, kendisine emanet edilen motosikleti polis tarafından 3 günde bulunarak teslim edildi.

26 DU 785 plakalı motosiklet, Setikmen'in iş yerinin emanet ettiği araçtı. Olay, Kurtuluş Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Setikmen, öğle saatlerinde motorunu kilitleyip evinin önünde bıraktıktan sonra fırına gitti. Döndüğünde motosikletin yerinde olmadığını fark etti ve çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

Kamera kayıtlarında, motosikletin saat 11.30 civarında, iki yaşı küçük bir şahıs tarafından alındığı görüldü. Setikmen'in şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık ekipleri olaya müdahale etti ve yapılan inceleme sonucu motosiklet, çalındıktan sonra geçen üçüncü gün sabahı Emek Mahallesi Kardeşim Sokak üzerinde bulundu.

Araç, tespitlerin ardından sahibi Murat Setikmen'e teslim edildi. Yürümekte güçlük çeken Setikmen, motosikletinin bulunmasından büyük sevinç duyduğunu belirterek polis ekiplerine teşekkür etti.

"Altın bulmuş gibiyim şu an"

Olayla ilgili konuşan Setikmen, "Üç aydır bendeydi, hastalanmadan önce bir ustam vermişti, emanet etti. O gün de simide geleceğim gün çalışmayınca park edip, kilitledim, evimin önünde sonra da fırına gittim. Öğlen geldiğimde motor yoktu. Komşumuza rica edip kameralarının çektiği görüntülerine baktık ki gündüz 11.30’da götürmüşler. Polise müracaatımızda bulunduk. Sonra çok hızlı bir şekilde görüntülerle birlikte olaya müdahale edildi. Sevinçli haberi aldım, bugün ile birlikte üçüncü gün de motorum bulunmuş oluyor. Aracın önemi emanet olması ve ekmek teknesi olması. Asayiş Şube Oto Hırsızlık ekiplerine ve tüm emniyet mensuplarımıza çok teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun, çok sevinçliyim. Altın bulmuş gibiyim şu an. Benim Guillan-Barre sendromu diye bir hastalığa yakalandım, altıncı senem bu sene. Ortopedik engelli kaldım, ayaklarımda sorun var. Tedavilerim hala devam ediyor. O arada ekmek parasına git-gel yapmaya devam ediyoruz" dedi.

İŞ YERİNİN SETİKMEN’E EMANET ETTİĞİ 26 DU 785 PLAKALI MOTOSİKLET, GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE KURTULUŞ MAHALLESİ VATAN CADDESİ ÜZERİNDE ÇALINDI. ÇEVREDEKİ GÜVENLİK KAMERASINI İNCELEYEN MURAT SETİKMEN, MOTOSİKLETİ İKİ YAŞI KÜÇÜK ŞAHSIN ÇALDIĞINI GÖRDÜ. 53 YAŞINDAKİ ADAM, POLİSE ŞİKAYETTE BULUNDU. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİŞ ŞUBE OTO HIRSIZLIK EKİPLERİNCE OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI. BAHSE KONU MOTOSİKLET 2 İÇİNDE EMEK MAHALLESİ KARDEŞİM SOKAK ÜZERİNDE BULUNARAK, ÇALINDIKTAN 3’ÜNCÜ GÜNÜN SABAHINDA 53 YAŞINDAKİ MURAT SETİKMEN’E TESLİM EDİLDİ. YÜRÜMEKTE GÜÇLÜK ÇEKEN MURAT SETİKMEN, OLDUKÇA SEVİNÇLİ OLDUĞUNU BELİRTEREK POLİS EKİPLERİNE TEŞEKKÜR EDİLDİ.