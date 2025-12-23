Eskişehir'den Nilüfer'e Dostluk Ziyareti: Başkanlar Tecrübe Paylaştı

Eskişehir'den Nilüfer'e Dostluk Ziyareti

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’yi makamında ağırladı. Karşılıklı tecrübe paylaşımının yapıldığı görüşmede, iki belediye arasındaki diyalog ve iş birliğinin önemi vurgulandı.

Görüşme Detayları

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’e nezaket ziyaretinde bulundu. Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde gerçekleşen buluşmada, yerel yönetim çalışmaları ve hayata geçirilen projeler ele alındı. Ziyarette Başkan Şadi Özdemir’e, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları da eşlik etti.

İki başkan, kentlerin sosyal ve kültürel gelişimi için atılacak ortak adımlar ve belediyecilik vizyonu üzerine fikir alışverişinde bulundu. Görüşmede deneyim paylaşımı ve iş birliği çağrısı öne çıktı.

Açıklamalar ve Kapanış

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Eskişehir’in Türkiye’de yerel yönetim anlamında örnek bir model oluşturduğuna dikkat çekti. Başkan Şadi Özdemir, "Eskişehir, şehircilik ve sosyal yaşam anlamında hepimizin takdir ettiği bir kent. Başkan Ayşe Ünlüce’yi Nilüfer’de ağırlamak bizim için büyük mutluluk. İki kurum olarak deneyimlerimizi paylaşmak, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmak adına bize güç katacaktır" ifadelerini kullandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ise misafirperverliği için Başkan Şadi Özdemir ve ekibine teşekkür etti. Nilüfer’in çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Ünlüce, iş birliklerine açık olduklarını söyledi.

Ziyaret, yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

