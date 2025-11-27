Eskişehir İnönü'de Asfalt Onarım Çalışmaları Hızlandı

Eskişehir İnönü'de Belediye, Serhat Hamamcı'nın talimatıyla Seyitali ve Yörükyayla bağlantı yollarında bozuk asfaltları onarıyor, ulaşım konforu artırılıyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 12:13
Belediye ekipleri bozuk yolları yenileyerek ulaşım konforunu artırmayı hedefliyor

İnönü İlçesi'nde bozulan yol yüzeylerinde yapılan bakım ve onarım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcının talimatıyla başlatılan çalışmalar, ilçe halkının güvenli ve konforlu ulaşımına öncelik veriyor.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kurum ve yetki alanı gözetmeksizin kent genelinde bozulan asfaltları yeniliyor. Özellikle Seyitali Mahallesi ile Yörükyayla Mahallesi arasındaki bağlantı yolu ile Seyitali Mahallesi içindeki çökme ve bozulmuş kısımlar titizlikle tamir edilip asfaltlanıyor.

Yürütülen asfaltlama çalışmaları, sadece yüzey onarımı yapmakla kalmayıp, uzun vadede ulaşım güvenliğini ve trafik akışını iyileştirmeyi amaçlıyor. Belediye ekipleri, yapılan müdahalelerin kalite ve dayanıklılığına önem veriyor.

İlçe sakinleri, belediyenin çözüm odaklı yaklaşımını takdirle karşılıyor; yetkililere ve özellikle Serhat Hamamcı ile ekibine olan güvenlerini ifade ediyorlar.

