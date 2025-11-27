Eskişehir Merkezli DEAŞ Operasyonu: 16 Tutuklama

Eskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 16'sı tutuklandı; çok sayıda silah ve dijital materyal ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 06:37
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 06:37
Operasyonun detayları ve ele geçirilenler

Eskişehir merkezli yürütülen operasyonda, terör örgütü DEAŞ’a yönelik soruşturma kapsamında 20 şüpheli gözaltına alındı ve bu kişilerden 16’sı tutuklandı.

Soruşturma, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatıldı. Operasyon, Eskişehir merkezli olmak üzere Ankara, Sakarya ve Hatay illerinde, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen 22 kişiden 20’si yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel dokümanlar, 3 tabanca, tabancalara ait fişekler, 3 bıçak ile terör örgütünün sözde bayrağı ve bayrağın bulunduğu kalem ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 zanlıdan 16’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

