ESOGÜ Hastanesi'nde 17 Kasım Dünya Prematüre Günü Etkinliği

ESOGÜ Hastanesi'nde 17 Kasım Dünya Prematüre Günü kutlandı

Neonatoloji ekibi ve aileler bir arada

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü nedeniyle bir etkinlik düzenledi. Etkinlik, erken doğumun getirdiği zorluklara dikkat çekmeyi ve ailelere destek olmayı amaçladı.

Etkinlikte söz alan Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Neonatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özge Aydemir, Dünya Prematüre Günü'nün her yıl 17 Kasım'da kutlandığını, günün sembolü olan mor rengin prematüre doğumların önemini ve yaygınlığını temsil ettiğini aktardı. Prof. Dr. Aydemir, mor rengin gücünü vurgulayarak prematüre bebeklerin hayatta kalma ve gelişim sürecinin zorluklarına dikkat çekti.

Prof. Dr. Aydemir, prematüre bebeklerin sağlıklı bir geleceğe adım atmalarında Neonatoloji Yoğun Bakım Ünitesi ekibinin ailelerle birlikte çalışmaya devam edeceğini belirtti. ESOGÜ Hastanesi Neonatoloji Yoğun Bakım Ünitesi'nin 2., 3. ve 4. düzey donanımıyla bölgenin referans merkezi olarak hizmet verdiğini, burada Neonatoloji uzmanları, yan dal uzmanları ve deneyimli hemşirelerin yanı sıra destek ekipleriyle prematüre bebeklerin hayata tutunmaları için yoğun bir çaba sarf edildiğini ifade etti.

Prof. Dr. Özge Aydemir, Neonatoloji uzmanları ve özelleşmiş yenidoğan hemşirelerinin prematüre bebeklerin izlenmesi ve tedavisinde kritik bir rol oynadığını vurguladı. Günün anlam ve önemine dikkat çekmek amacıyla etkinlikte mor süslemelerle hazırlanan bir pasta kesildi.

Etkinliğe Hastane Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Yıldız, Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Koray Harmancı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Neslihan Tekin, Prof. Dr. Coşkun Yarar, Prof. Dr. Özge Aydemir, Prof. Dr. Özge Sürmeli Onay, Doç. Dr. Zeren Barış, Doç. Dr. Yusuf Aydemir, Doç. Dr. Gürkan Bozan, Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Barsan Kaya, Dr. Öğr. Üyesi Emre Güngör ve Hastane Başmüdürü Ayşe KIRCI ile ESOGÜ Hastanesi'nde prematüre olarak dünyaya gelerek mezuniyet belgesiyle uğurlanan bebekler ve aileleri katıldı.

