Etiyopya Büyükelçisi Torbalı’da: İhracatta Yeni İş Birliği Fırsatı

Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Adem Mohammed Mahmud ve heyeti, Torbalı’daki gıda imalatçılarıyla buluştu. Toplantıda karşılıklı ticaret ve yatırım imkanları değerlendirildi.

Toplantı ve katılımcılar

Torbalı Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen programa Torbalı Kaymakamı Adem Çelik, Ege Hububat Bakliyat İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, İzmir Fahri Konsolosu İlhami Yıldırım, Meclis Başkanı Bekir Söyler ve Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun katıldı. Programda 50 gıda firması temsilcisi hazır bulundu ve firmalar Etiyopya heyetiyle birebir görüşmeler gerçekleştirdi.

Mahmud: Torbalı stratejik ortak

"Torbalı’nın üretim gücü ve ihracat potansiyeli, Etiyopya için güçlü ve stratejik bir iş birliği fırsatı sunuyor" diyen Mahmud, toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Türkiye ile Etiyopya arasındaki ekonomik ilişkiler son yıllarda istikrarlı bir şekilde gelişiyor. Amacımız, bu güçlü ilişkiyi daha da ileri taşıyarak iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak. Etiyopya, tarımsal üretim gücü ve genç nüfusuyla Türk firmaları için önemli fırsatlar sunuyor".

Mahmud ayrıca, "Gıda işleme, tarımsal ürün tedariki, paketleme ve lojistik başta olmak üzere birçok alanda Türk firmalarıyla güçlü iş birlikleri kurmak istiyoruz. Torbalı’nın üretim kapasitesi, ihracat başarısı ve organize sanayi yapısı bizim için çok kıymetli. Torbalı’ya özel bir ilgi duyuyoruz ve bu bölgeden Etiyopya’ya yönelik yatırımları memnuniyetle karşılıyoruz. Türk firmalarını Etiyopya pazarında yatırım ve ticaret yapmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Torbalı’dan Afrika’ya açılım

Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, ilçenin ihracat başarısını vurgulayarak, "Torbalı bugün 2,1 milyar doları aşan ihracat hacmiyle Türkiye’nin önemli üretim merkezlerinden biri konumunda. Bu gücü, Afrika pazarları gibi yeni ve stratejik alanlara taşıyarak firmalarımız için kalıcı ticari ilişkiler oluşturmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Olgun sözlerine şöyle devam etti: "Afrika pazarı, özellikle gıda ve tarıma dayalı sanayi açısından firmalarımıza önemli fırsatlar sunuyor. Geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz Hedef Afrika programında bunun somut karşılıklarını gördük. Bugün, Etiyopya heyetiyle gerçekleştirdiğimiz bu buluşma da firmalarımızın yeni pazarlara açılması açısından çok kıymetli. Torbalı Ticaret Odası olarak, firmalarımızın uluslararası pazarlara erişimini desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz".

Geçen yıl TTO tarafından düzenlenen "Hedef Afrika: Uluslararası İş Konferansı & B2B Görüşmeleri" kapsamında Benin, Kamerun, Senegal ve Nijer'den gelen 25 kişilik Afrika heyeti ile tarım, gıda, makine, enerji ve su arıtma alanlarında temaslar gerçekleştirilmişti. Bugünkü program, bu girişimlerin devamı olarak değerlendiriliyor.

