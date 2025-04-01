Etiyopya'da Kolera Salgınına Karşı 1 Milyon Kişiye Aşı Uygulaması

Etiyopya'da Kolera Salgınına Karşı Aşılama Başladı

Etiyopya hükümeti, ülkenin güneybatısında hızla yayılan kolera salgını ile mücadele etmek için kapsamlı bir aşılama kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında, Gambella bölgesi ve mülteci kamplarında yaklaşık 1 milyon kişiye kolera aşısı uygulanması hedefleniyor.

Aşılama Süreci ve Önleyici Tedbirler

Etiyopya Sağlık Bakanlığı, aşı uygulamalarının gelecek hafta boyunca Gambella bölgesindeki tüm ilçelerde ve mülteci kamplarında gerçekleştirileceğini duyurdu. Sağlık Bakanı Mekdes Daba, aşılama çalışmalarının yanında çevresel ve kişisel hijyenin sağlanmasının da kolera salgınını önlemede kritik önem taşıdığını vurguladı.

İnsani Kriz ve Uluslararası Destek

Öte yandan, uluslararası sağlık kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Güney Sudan ve Etiyopya sınırında derinleşen bir insani krize dikkat çekti. MSF, bölgede artan şiddet olayları ve zorla yerinden edilmelerle birlikte geniş çaplı kolera salgınının toplulukları tehdit ettiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve diğer insani yardım kuruluşları, Gambella'daki kolera salgınının kontrol altına alınması için acil ve koordineli müdahalede bulunulması gerektiğine dair çağrıda bulundu. DSÖ, Gambella'nın Akobo bölgesi'nde geçen ay tespit edilen kolera salgınının sekiz ilçe ve dört mülteci kampına yayıldığını bildirdi. Yardım kuruluşları, hastanelere acil destek sağlanmasının yanı sıra temiz su temini ve hijyen koşullarının iyileştirilmesi gerekliliğinin altını çizdi.