ETÜ'nin 5 Lisans Programı TYÇ Logosu Kullanma Hakkı Kazandı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), eğitimde kalite güvencesini güçlendirmeye yönelik yürüttüğü sistematik çalışmalar sonucunda önemli bir başarıya daha imza attı.

Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programları, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) kriterlerini sağlayarak TYÇ logosu kullanma hakkı elde etti.

Süreç ve İyileştirmeler

Kalite Koordinatörlüğü öncülüğünde sürdürülen çalışmalarda; öğrenme çıktılarının güncellenmesi, müfredatların TYÇ seviyeleriyle uyumlaştırılması, kalite güvence süreçlerinin güçlendirilmesi ve öğrenci merkezli eğitim yaklaşımının daha etkin şekilde uygulanması gibi birçok başlıkta iyileştirmeler hayata geçirildi.

Dış Değerlendirme ve Sonuç

Program yeterliliklerinin TYÇ ile uyumlu hâle getirilmesinin ardından gerçekleştirilen dış değerlendirme sürecinin başarıyla tamamlanmasıyla beş lisans programı TYÇ logosu almaya hak kazandı.

Rektörün Değerlendirmesi

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları ifade etti: "ETÜ olarak nitelikli, şeffaf ve uluslararası standartlarla uyumlu bir eğitim sunmayı stratejik önceliklerimizin merkezine yerleştiriyoruz. TYÇ logosu kullanım hakkının elde edilmesi, programlarımızın ulusal yeterlilik sistemine tam uyumlu olduğunu ortaya koyan önemli bir göstergedir. İnanıyorum ki kısa süre içerisinde tüm programlarımız Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) sertifikasyonunu elde edecek. Bu vesileyle sürece katkı sunan tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum".

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ETÜ), EĞİTİMDE KALİTE GÜVENCESİNİ GÜÇLENDİRMEYE YÖNELİK YÜRÜTTÜĞÜ SİSTEMATİK ÇALIŞMALARIN SONUCUNDA ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA DAHA İMZA ATTI.