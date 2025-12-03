Eymen’in Valilikte Memur Hayali Açık Kapı’da Gerçekleşti

Eymen’in Valilikte Memur Hayali Gerçekleşti

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Açık Kapı'da bir gün

Eskişehir’de 18 yaşındaki zihinsel engelli Eymen Çağlar Ertaş’ın valilikte memur olma hayali, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir günlüğüne gerçek oldu.

Gün boyunca Açık Kapı Birimi'nde gelen vatandaşlara hizmet veren Eymen, başvuranların isimlerini kaydetti ve gerekli birimlere yönlendirdi; çalışmasıyla takdir topladı.

Eymen, hayalinin peşinde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Valilikte herhangi bir memur olmayı hayal ediyordum. Bugün Açık Kapı görevlisi olmaktan çok mutluyum. Beni davet edenlere teşekkür ederim. Vatandaşlarla ilgilendim, isimleri kaydettim. KPSS çalışıyorum. Özel hocaya gidiyorum. Memleketim Kırıkkale’ye atanmak istiyorum. Çok mutluyum ve gururluyum"

Genç, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)'ye hazırlandığını ve memleketi Kırıkkale'ye atanma isteğini yineledi.

Bu etkinlik, engellilerin çalışma hayatına katılımı ve toplumsal farkındalık açısından örnek teşkil etti.

