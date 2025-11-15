Eyüp Kahveci'den Kütahya'da kültürel üretime destek

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, eşi Emine Kahveci ile birlikte, Osmanlı el işlemeciliğini modern dokunuşlarla dünyaya tanıtan Sanat Galerisi'ni ziyaret etti.

Usta Cemile Gül'ün eserleri ve üretim süreçleri incelendi

Başkan Kahveci, el sanatları alanında hem Türkiye'de hem de yurt dışında dikkat çeken usta sanatçı Cemile Gül'ün eserlerini detaylı şekilde inceledi. Galeride sergilenen eserler, tasarım süreçleri ve kullanılan teknikler hakkında bilgi alan Kahveci, Gül'ün başarı hikayesinin Kütahya adına gurur verici olduğunu belirtti.

Kahveci, Gül'ün şehri temsil eden koleksiyonlarının büyük emek ve ustalık gerektirdiğini, sanatçının Kütahya'nın kültürel tanıtımına ve ekonomisine önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Üretim alanları gezildi, kültürel miras vurgulandı

Ziyaret kapsamında üretim alanlarını da gezen Başkan Kahveci, el sanatlarının yaşatılmasının ve uluslararası alanda tanıtılmasının Kütahya'nın kültürel mirasına sahip çıkmanın en değerli yollarından biri olduğunu söyledi. "Değerli ustalarımız, gelecek nesillere büyük bir miras bırakıyor" diyen Kahveci, kültürel üretim yapan tüm sanatçılarla iş birliği içinde olacaklarını ve şehrin sanat-kültür alanında daha da güçlenmesi için çalışmaların süreceğini ifade etti.

