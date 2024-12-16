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Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı: İBB'den Yeni Gelişmeler

İBB, Eyüpsultan-Bayrampaşa tramvay hattının 2027'de tamamlanacağını ve aktarmasız hizmet sunacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 13:25
Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı: İBB'den Yeni Gelişmeler

İBB'den Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı Açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Eyüpsultan-Bayrampaşa raylı sistem hattının tamamlanmasıyla birlikte İstanbullulara aktarmasız ulaşım hizmeti sunulacağını bildirdi. 2027 yılında hizmete hazır hale gelmesi planlanan bu hat, şu an %6 oranında tamamlandı.

Açıklamada, Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hatları ile Haliç tramvay hattına entegre edilecek olan Eyüpsultan-Bayrampaşa hattının yapımının sürdüğü vurgulandı.

Hattın Detayları ve Hedefler

Tamamlandığında toplam uzunluğu 3,2 kilometre olacak hattın, 5 istasyon ile 7,45 dakika yolculuk süresi sunması hedefleniyor. Proje ile İstanbullulara daha konforlu bir ulaşım deneyimi sağlanması amaçlanmaktadır.

Açıklamada, hattın T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı ile uyum içinde çalışacağına dikkat çekildi. Eminönü-Alibeyköy ve Eyüpsultan-Bayrampaşa hatlarının bir ortak işletme olarak çalışacağı ifade edilerek, Feshane ortak istasyonundan sonra iki ayrı güzergah olarak ayrılacağı belirtildi.

Kazı Çalışmaları ve Projenin İlerleyişi

Bayrampaşa meydan istasyonu bölgesinde kazı destek sistemlerinin yapımına devam edildiği, şaftlarda kazık imalatının tamamlandığı ve kazı çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Bölgedeki mobilizasyon işlerinin tamamlanmak üzere olduğu da açıklamada yer aldı.

Söz konusu hattın hemzemin bölgede yapılacak yol ve altyapı deplase işleri ile şantiye mobilizasyonlarının tamamlanmasının ardından, Demirkapı ve Feshane İstasyonları arasındaki yapı çalışmalarının 2025 yılı sonu itibarıyla başlanacağı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Eyüpsultan-Bayrampaşa raylı sistem hattının tamamlanmasıyla...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Eyüpsultan-Bayrampaşa raylı sistem hattının tamamlanmasıyla Eminönü-Alibeyköy ve Eminönü-Bayrampaşa arasında İstanbullulara aktarmasız hizmet sunulacağını, 2027'de hizmete hazır hale gelmesi planlanan hattın şu anda yüzde 6'sının tamamlandığını bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Eyüpsultan-Bayrampaşa raylı sistem hattının tamamlanmasıyla...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Eyüpsultan-Bayrampaşa raylı sistem hattının tamamlanmasıyla Eminönü-Alibeyköy ve Eminönü-Bayrampaşa arasında İstanbullulara aktarmasız hizmet sunulacağını, 2027'de hizmete hazır hale gelmesi planlanan hattın şu anda yüzde 6'sının tamamlandığını bildirdi.

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