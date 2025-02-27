Fahrettin Altun'dan 28 Şubat Mesajı: 'Türkiye Yüzyılı Yürüyüşümüz Devam Edecek'

Altun, 28 Şubat'ın 28. yıl dönümünde Erdoğan'ın liderliğiyle Türkiye Yüzyılı vizyonunu sürdüreceklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.02.2025 21:49
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 21:49
Fahrettin Altun'dan 28 Şubat Mesajı: 'Türkiye Yüzyılı Yürüyüşümüz Devam Edecek'

Fahrettin Altun'dan 28 Şubat Mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 28 Şubat darbesinin 28. yıl dönümüne dair önemli açıklamalarda bulundu. Altun, "Herkes iyi bilsin ki, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi kalbi ülkesinin istiklali ve istikbali için çarpan gençlerimizle Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzü kesintisiz sürdüreceğiz, Cumhuriyetimizin ikinci asrına damgamızı vuracağız" ifadelerini kullandı.

28 Şubat'ın Unutulmaması Gerekiyor

Altun, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "İttifak netti. Olympos dağının çocukları ile Hira dağının evlatları... '28 Şubat bin yıl sürecek' diyorlardı. Öyle olmadı" dedikten sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin önemine dikkat çekti.

Altun, Erdoğan'ın halkın desteğiyle 28 Şubat kalıntılarına son verdiğini ve darbecilere hesap sorulmasının önünü açtığını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyerek arkasına milletini alıp yola çıktığında, kayıt dışı siyasetin sona ereceğinin müjdesini veriyordu" şeklinde konuştu.

Türkiye Yüzyılı Vizyonu

Hükûmetin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğru adımlarıyla yasakçı anlayışın bertaraf edildiğini belirten Altun, "Anadolu'nun şahlanışından rahatsız olan rantçı sermaye gruplarını, millete pranga vurmak isteyen psikolojik harekat merkezlerini, kuklaları ve kuklacıları deşifre ettik" dedi.

Son olarak, Erdoğan'ın konuşmasının yer aldığı videoyu da paylaşan Altun, gençlerle birlikte Türkiye Yüzyılı yürüyüşünü sürdüreceklerini yineledi.

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