Fas Kralı'nın Tahta Çıkışının 25. Yıldönümü Ankara'da Kutlandı

Fas Kralı'nın 25. Yıl Dönümü Kutlama Etkinliği

Fas'ın Ankara Büyükelçiliği, Kral 6. Muhammed'in tahta çıkışının 25. yıl dönümünü şerefine anlamlı bir resepsiyon organize etti. Etkinlik, Fas'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq'in ev sahipliğinde başkentteki bir otelde gerçekleştirildi.

Bakan Yumaklı’dan Önemli Açıklamalar

Resepsiyona, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yabancı misyon temsilcileri ve birçok davetli katılım gösterdi. Açılış konuşmasını yapan Yumaklı, Türkiye ve Fas arasındaki ilişkilerin köklü bağlara dayandığını vurgulayarak, "Karşılıklı saygı ve işbirliği, iki ülke halkları arasındaki güçlü bağları pekiştiriyor" şeklinde konuştu.

Yumaklı, iki ülke arasındaki kültürel etkileşimin önemine dikkat çekerek, "Fas'ın zengin kültürü Türk halkını büyülüyor; Türk kültürü de Fas’ta büyük ilgi görüyor" dedi. Türkiye ve Fas arasındaki ortak değerlerin, medeniyet coğrafyasında barış ve refahı artıracağını belirtti.

Filistin Sorunu ve İnsani Durum

Bakan Yumaklı, uluslararası gündemin zorlu koşullarına da değinerek, "Gazze'deki savaşın başka bölgelere sıçrama riski artıyor" ifadelerini kullandı. Gazze’deki insani durumun giderek kötüleştiğine dikkat çekti ve "Ateşkes sağlanmadıkça durum daha da kötüleşecek" dedi.

Ekonomik İşbirliği ve Yatırımlar

İki ülke arasında 2004 yılında imzalanan serbest ticaret anlaşmasının ticaret hacmini 4 milyar dolara çıkardığını belirten Yumaklı, Türkiye'nin Fas'ta 180'den fazla firma ile 15 binin üzerinde istihdam sağladığını vurguladı. Ayrıca, iki ülkenin gelecekteki işbirlikleri için kurulan vizyonu öne çıkardı.

Büyükelçi Lazreq’in Mesajı

Büyükelçi Lazreq, "Tahta Çıkış Günü"nün yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda Fas halkının bağlılığını gösteren bir fırsat olduğunu belirtti. Bu yıl dönümünün, Fas’ın reform ve gelişmelerini hatırlatmak için önemli bir an olduğunu da kaydetti.

Lazreq, Kral 6. Muhammed'in Filistin sorununa verdiği önemi vurgulayarak, "Bölgedeki güvenlik ve istikrar, Gazze’nin bağımsızlığının sağlanmasıyla mümkün olacaktır" ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Yaşasın Fas, yaşasın Türkiye, yaşasın Fas-Türk dostluğu" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Etkinlikte Müzik Dinletisi

Konuşmaların ardından, etkinlikte Fas Endülüs Müziği Rabat Orkestrası bir müzik dinletisi gerçekleştirdi, katılımcılar keyifli anlar yaşadı.

Fas'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından "Kral 6. Muhammed'in tahta çıkışının 25. yıl dönümü"nü kutlamak için Ankara'da bir otelde resepsiyon düzenlendi. Fas'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq (sağ 2), davetlileri girişte karşıladı.

Fas'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından "Kral 6. Muhammed'in tahta çıkışının 25. yıl dönümü"nü kutlamak için Ankara'da bir otelde resepsiyon düzenlendi. Fas'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq (sağ 2), davetlileri girişte karşıladı.

Fas'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından "Kral 6. Muhammed'in tahta çıkışının 25. yıl dönümü"nü kutlamak için Ankara'da bir otelde resepsiyon düzenlendi. Fas'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq (sağ 2), davetlileri girişte karşıladı.

Fas'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından "Kral 6. Muhammed'in tahta çıkışının 25. yıl dönümü"nü kutlamak için Ankara'da bir otelde resepsiyon düzenlendi. Fas'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq (sağ 2), davetlileri girişte karşıladı.

Fas'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından "Kral 6. Muhammed'in tahta çıkışının 25. yıl dönümü"nü kutlamak için Ankara'da bir otelde resepsiyon düzenlendi. Fas'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq (sağ 2), davetlileri girişte karşıladı.

Fas'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından "Kral 6. Muhammed'in tahta çıkışının 25. yıl dönümü"nü kutlamak için Ankara'da bir otelde resepsiyon düzenlendi. Fas'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq (sağ 2), davetlileri girişte karşıladı.

Fas'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından "Kral 6. Muhammed'in tahta çıkışının 25. yıl dönümü"nü kutlamak için Ankara'da bir otelde resepsiyon düzenlendi. Fas'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq (sağ 2), davetlileri girişte karşıladı.

Fas'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından "Kral 6. Muhammed'in tahta çıkışının 25. yıl dönümü"nü kutlamak için Ankara'da bir otelde resepsiyon düzenlendi. Fas'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq (sağ 2), davetlileri girişte karşıladı.

Fas'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından "Kral 6. Muhammed'in tahta çıkışının 25. yıl dönümü"nü kutlamak için Ankara'da bir otelde resepsiyon düzenlendi. Fas'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq (sağ 2), davetlileri girişte karşıladı.

Fas'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından "Kral 6. Muhammed'in tahta çıkışının 25. yıl dönümü"nü kutlamak için Ankara'da bir otelde resepsiyon düzenlendi. Fas'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq (sağ 2), davetlileri girişte karşıladı.

Fas'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından "Kral 6. Muhammed'in tahta çıkışının 25. yıl dönümü"nü kutlamak için Ankara'da bir otelde resepsiyon düzenlendi. Fas'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq (sağ 2), davetlileri girişte karşıladı.