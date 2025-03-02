Fas'ta Ramazan Ayı Coşkuyla Başladı: İlk Teravih Namazı Kılındı

Fas'ta Müslümanlar, Ramazan'ın başlangıcında ilk teravih namazını coşkuyla kıldı ve dua etti.

Yayın Tarihi: 02.03.2025 02:16
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 02:16
Fas'ta Ramazan Ayı Coşkuyla Başladı: İlk Teravih Namazı Kılındı

Fas'ta Müslümanlar, Ramazan ayının ilk teravih namazı için camileri doldurdu. Ülkede yer alan dört büyük camiden biri olan Başkent Rabat'taki Sünnet Camisi'nde, ilk teravih namazı için bir araya gelen Faslılar, namazlarını eda etti.

Camileri dolduran Müslümanlar, namazın ardından tüm İslam alemi için dua etti.

Fas Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığı, 28 Şubat'ta, Ramazan ayının ilk gününün 2 Mart olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 28 Şubat Cuma günü akşam namazından sonra yapılan Ramazan hilali gözlemleri neticesinde, hilalin görünmediği ve Ramazan'ın ilk gününün 2 Mart Pazar olduğu belirtilmişti.

Ülkede halkın büyük kesiminin tabi olduğu ve Fas Anayasası'nda da sabit olan Malikilik mezhebi gereğince, Ramazan hilalinin çıplak gözle görülmesi esas kabul ediliyor.

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