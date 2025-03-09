Fas'taki Türkler, Dünya Türk İş Konseyi İftarında Buluştu

Fas'ta Türkler İftar Sofrasında Bir Araya Geldi

Fas'ın Kazablanka şehrinde, Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Fas Temsilcisi Halid Deniz tarafından düzenlenen iftar programında Türkler bir araya geldi. İftar, Sultan Gaz Fabrikası'nda gerçekleşti.

Önemli İsimler Iftarda Bir Araya Geldi

İftara Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç, Kazablanka Ticaret Müşaviri Burcu Özergül Çolak ve Rabat Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Reha Ermumcu gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca, Türk iş adamları ve vatandaşlar da programa iştirak etti.

Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Konuşmalar

İftar programı, Fas'ın ünlü karilerinden Abdulkerim Hadidi'nin Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Büyükelçi Kılıç, Ramazan ayında dayanışmanın önemine değinerek, Türk vatandaşlarıyla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fas'taki Türk Yatırımları ve İnsani Yardım Meselesi

Kılıç, Sultan Gaz firmasının Türkiye'nin Fas'taki önemli yatırımlarından biri olduğunu vurguladı. Ayrıca, Fas'taki Türk vatandaşları ve şirketlerinin sayısının her geçen yıl arttığını belirtti. Ramazan'ın, dünya için hayır, barış ve huzur getirmesini diledi.

İftarın Anlamı ve Filistin Mesajı

DTİK Fas Temsilcisi Halid Deniz ise iftar sofralarının istişareye olanak sağladığını ifade etti. Gazze'deki insani dramı gündeme getirirken, yaşanan soykırımı kınadı. "Müslümanların sevinç iklimine gölge düşüren olaylarla karşı karşıyayız. Filistin'de yaşanan zulüm tüm insanlığı etkiliyor," diyerek güçlü bir mesaj verdi.

Sanat Performansı ile İftar Programı Tamamlandı

İftar yemeğinin ardından, Rabat Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Reha Ermumcu'nun kanun dinletisi davetlilerin büyük beğenisini topladı. Program, Türk kültürünün ve dayanışmasının güçlendirildiği bir atmosferde sona erdi.