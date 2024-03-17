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Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin Karabük mitinginde konuştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Karabük mitinginde konuşma yaptı.

Yayın Tarihi: 17.03.2024 20:12
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 20:12
Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin Karabük mitinginde konuştu

Fatih Erbakan Karabük Mitinginde Yerel Seçimlerdeki Hedeflerini Açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Karabük mitingine katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Kemal Güneş Caddesi'ndeki mitingde konuşan Erbakan, ramazan ayının barış ve adalet getirmesini dileyerek özellikle Gazze, Doğu Türkistan, Keşmir ve Arakan'daki zulümlerin sona ermesi için dualar etti.

Yerel Seçimlerde Milli Görüş Belediyeciliğini Hakim Kılacaklarını Belirtti

Erbakan, yerel seçimlerde Milli Görüş belediyeciliğini hakim kılacaklarını vurgulayarak, parti üye sayısındaki artışa dikkat çekti. 6 ay içerisinde üye sayılarının 260 binden 476 bine ulaştığını belirten Erbakan, halkın belediyelerde Milli Görüş anlayışını görmek istediğini ifade etti.

CHP'li Belediyelere Eleştirilerde Bulundu

CHP'li belediyelere yönelik eleştirilerde bulunan Erbakan, geçmiş dönemdeki belediyecilik anlayışını hatırlatarak, halkın bu nedenle Refah Partisine yönelmeye başladığını söyledi. Rantçı belediyecilikten uzak durulması gerektiğini vurgulayan Erbakan, CHP'nin belediyelerinin borçlanma politikalarını sert bir dille eleştirdi.

Karabük ve İlçe Belediye Adaylarını Tanıttı

Konuşmasının ardından Fatih Erbakan, Karabük ve ilçe belediye adaylarını tanıtarak seçim sürecinde destek istedi.

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