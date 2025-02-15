Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi’nin Karaman Kongresi'nde Konuştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Karaman’da Kongreye Katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Karaman 3. Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Kongre, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen Partisi

Erbakan, kongrede yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduklarını vurgulayarak, "Milli Görüş düşüncesiyle bütün sorunların üstesinden geleceğiz." ifadesini kullandı. Erbakan, "Milli Görüş, yaşanabilir Türkiye ve yeni bir dünya, adil bir dünya demektir. Milli Görüş, kuvvetin üstün tutulduğu değil, hakkın üstün tutulduğu bir dünyanın kurulması demektir." diyerek, partinin hedeflerini ve amacını açıkladı.

ABD Başkanı Trump’a Eleştiriler

Erbakan, açıklamalarında ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze'nin boşaltılması planına da değindi. Erbakan, "Birinci başkanlık döneminde Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan edip büyükelçiliğini Kudüs'e taşımaya kalkan Trump'a karşı bir miting düzenlemiştik ve ona 'Siyonizmin kovboyu Trump.' diye seslenmiştik." ifadelerini kullandı.

Erbakan, Trump’ın ikinci başkanlık döneminde de benzer politikalarını sürdürdüğünü belirterek, "Gazze'yi alacağız, oradaki Gazzeli Müslümanları Mısır ve Ürdün’e göndereceğiz. Oraya siyonist yerleşimcileri, Yahudileri yerleştireceğiz." şeklinde eleştirilerde bulundu.

Erbakan son olarak, "Biz Yeniden Refah olarak geleceğiz ve siyonizmle nasıl mücadele edilir göstereceğiz." açıklamasında bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan (sol 2), partisinin Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen Karaman 3. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan (sol 2), partisinin Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen Karaman 3. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.