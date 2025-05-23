Fatih'te Çöken Metruk Bina Enkazında Arama Çalışmaları Tamamlandı

Fatih'te Metruk Binada Çökmeye Neden Olan Olaylar

Fatih'te, Ayvansaray Mahallesi Yatağan Hamamı Sokak'ta bulunan iki katlı metruk bina, henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü çöktü. Olayın ardından, bölgeye polis, sağlık, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve derhal arama kurtarma çalışmalarına başlandı.

Arama Kurtarma Çalışmaları

Ekipler, enkaz alanında köpeklerle arama yaparak, binanın içinde kimsenin olup olmadığını kontrol etti. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, binada hiç kimsenin bulunmadığı tespit edildi.

Bina Tamamen Yıkıldı

Arama kurtarma işlemlerinin ardından, bina tehlike oluşturduğu gerekçesiyle iş makineleri yardımıyla tamamen yıkıldı. Yaklaşık iki saat süren çalışmalar sonucunda, metruk binanın enkazı yerle bir oldu ve sokağa saçılan molozlar temizlendi.

Bu tür olayların yaşanmaması için, metruk binaların daha dikkatli bir şekilde denetlenmesi gerektiği vurgulanıyor.

Fatih'te çöken iki katlı metruk binanın enkazında arama çalışmaları tamamlanarak, binanın tamamen yıkımı gerçekleştirildi. Ekipler iş makineleri yardımıyla kısmen çöken binanın tamamını tehlike oluşturduğu gerekçesiyle yıktı.

Fatih'te çöken iki katlı metruk binanın enkazında arama çalışmaları tamamlanarak, binanın tamamen yıkımı gerçekleştirildi. Ekipler iş makineleri yardımıyla kısmen çöken binanın tamamını tehlike oluşturduğu gerekçesiyle yıktı.