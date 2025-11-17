Fatih'te Gıda Zehirlenmesi: Böcek Ailesinin Otel Giriş Görüntüleri Ortaya Çıktı

Fatih'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen Böcek ailesinin otele giriş anları güvenlik kamerasında; soruşturmada 11 şüpheli gözaltında.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 15:34
Fatih'te Gıda Zehirlenmesi: Böcek Ailesinin Otel Giriş Görüntüleri Ortaya Çıktı

Fatih'te Gıda Zehirlenmesi: Böcek Ailesinin Otel Giriş Görüntüleri Ortaya Çıktı

Güvenlik kameraları aile fertlerinin otele giriş anlarını kaydetti

İstanbul’un Fatih ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle anne ve 2 çocuğunu hayattan koparan hadiseye ilişkin yürütülen soruşturmada yeni görüntüler ortaya çıktı. Olayın aydınlatılması için polis ekipleri çok yönlü inceleme sürdürüyor.

Güvenlik kameralarına yansıyan kayıtlar, Böcek ailesinin zehirlenmeden saatler önce konakladıkları otele giriş anlarını gösteriyor. Görüntülerin soruşturmaya önemli bir delil sağlayabileceği belirtiliyor.

Soruşturma kapsamında midyeci, kokoreççi ve lokumcu esnafının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların 4'ü bugün adliyeye sevk edildi, geriye kalan 7 şüphelinin polisteki sorgusu sürüyor.

Soruşturma devam ediyor; yetkililer gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edecek.

FATİH'TE ZEHİRLENEN BÖCEK AİLESİNİN OTELE GİRİŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

FATİH'TE ZEHİRLENEN BÖCEK AİLESİNİN OTELE GİRİŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

FATİH'TE ZEHİRLENEN BÖCEK AİLESİNİN OTELE GİRİŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Bayraklı'da Şantiye Yangını: 5 Konteyner ve 2 Araç Kül Oldu
2
Beykoz'da Abartılı Egzozla Tehlikeli Sollama: Sürücüye 11 bin 434 TL Ceza
3
Alev Alan Araçtan 5 Kişiyi Kurtardı — AFAD Görevlisine Başarı Belgesi
4
Sinop'ta 17 yaşındaki Tuğba Okuyan 15 Kasım'dan beri kayıp
5
Ordulu Kıbrıs Gazisi Mahmut Akbolat Son Yolculuğuna Uğurlandı
6
Çanakkale Gezici Müzesi Akşehir'de Açıldı
7
Dünya Prematüre Günü ADÜ Hastanesi’nde: Yenidoğan Birimi Morla Farkındalık Oluşturdu

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler