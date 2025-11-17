Fatih'te Gıda Zehirlenmesi: Böcek Ailesinin Otel Giriş Görüntüleri Ortaya Çıktı

Güvenlik kameraları aile fertlerinin otele giriş anlarını kaydetti

İstanbul’un Fatih ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle anne ve 2 çocuğunu hayattan koparan hadiseye ilişkin yürütülen soruşturmada yeni görüntüler ortaya çıktı. Olayın aydınlatılması için polis ekipleri çok yönlü inceleme sürdürüyor.

Güvenlik kameralarına yansıyan kayıtlar, Böcek ailesinin zehirlenmeden saatler önce konakladıkları otele giriş anlarını gösteriyor. Görüntülerin soruşturmaya önemli bir delil sağlayabileceği belirtiliyor.

Soruşturma kapsamında midyeci, kokoreççi ve lokumcu esnafının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların 4'ü bugün adliyeye sevk edildi, geriye kalan 7 şüphelinin polisteki sorgusu sürüyor.

Soruşturma devam ediyor; yetkililer gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edecek.

