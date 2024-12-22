Fatih'te İETT Otobüsleri Çarpıştı: Maddi Hasar, Yaralı Yok

Fatih'te iki İETT otobüsü çarpıştı ve bu olay sonucu maddi hasarlar oluştu, ancak şans eseri yaralanan kimse olmadı. Olay, Turgut Özal Millet Caddesi'nde meydana geldi.

Aksaray istikametinde ilerleyen bir İETT otobüsü, arkadan gelen başka bir otobüs tarafından çarpılarak yaklaşık 30 metre sürüklendi. Sürüklenen otobüs, kaldırımda bulunan aydınlatma direğine, çöp konteynerine ve yan yoldan caddeye çıkmaya çalışan bir hafif ticari araca çarptıktan sonra durabildi.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Neyse ki, kazada yaralanan kimse olmaması sevindirici bir gelişme oldu; ancak araçlarda ciddi hasar meydana geldi.

Otobüsün çarptığı aracın sürücüsü Murat Göktepe, "Otobüs kaldırıma çıkıp, sürükleyerek ne var ne yok hepsini götürdü. Bana çarptı. Çok şükür bende bir şey yok. Araçlarda da yolcu yoktu" şeklinde olay anını değerlendirdi.

Olayın ardından ekipler tarafından araçların kaldırılması sağlandı. Ayrıca, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Fatih'te bir İETT otobüsünün çarptığı başka bir İETT otobüsü sürüklenerek kaldırıma çıktı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

Fatih'te bir İETT otobüsünün çarptığı başka bir İETT otobüsü sürüklenerek kaldırıma çıktı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.