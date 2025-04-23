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Fatih'te Metruk Bina Depremde Kısmen Çöktü

Fatih'te metruk bir bina deprem sırasında kısmen çöktü, olay yerine güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 15:25
Fatih'te Metruk Bina Depremde Kısmen Çöktü

Fatih'te, Ayvansaray Mahallesi Aynalı Dükkan Sokağı'nda yer alan bir metruk binanın deprem nedeniyle kısmen çöktüğü bildirildi. Daha önce yangın geçirmiş ve kullanılmayan bu bina, depremin ardından büyük bir tehlike oluşturdu.

Olayın hemen ardından, polis, itfaiye ve Fatih Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri hızla bölgeye intikal etti. Polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak sokak girişine şerit çekti.

Yapılan incelemeler sonucunda, çöken binada kimsenin olmadığı tespit edildi. Ancak, kısmen çöken yapının tamamen yıkılmaması için bölgeye ek ekipler gönderildi. Durumun ciddiyeti, ekiplerin operatif müdahalelerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

İstanbul'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğünde deprem meydana...

İstanbul'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Fatih'te metruk binada deprem nedeniyle kısmı çökme meydana geldi.

İstanbul'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğünde deprem meydana...

İstanbul'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Fatih'te metruk binada deprem nedeniyle kısmı çökme meydana geldi.

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