DOLAR
38,8 -0,15%
EURO
43,46 0,2%
ALTIN
4.003,83 0,6%
BITCOIN
4.022.867,77 -0,23%

Fatih'te Nekbe'nin 77. Yıl Dönümünde Anma Etkinliği

Fatih'te düzenlenen etkinlikte, Nekbe'nin 77. yılı anıldı; Filistin'deki insanlık dramı ve gazetecilerin yaşadığı zorluklar ele alındı.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 23:59
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 23:59
Fatih'te Nekbe'nin 77. Yıl Dönümünde Anma Etkinliği

Fatih'te Nekbe'nin 77. Yıl Dönümünde Anma Etkinliği

Fatih'te, Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Nekbe'nin (Büyük Felaket) 77. yıl dönümü dolayısıyla 'Nehirden Denize Özgür Filistin' başlıklı bir söyleşi düzenlendi.

Fatih Belediyesi Zeyrek Akademi'de gerçekleştirilen programda, gazeteci yazar Cahide Hayrunnisa Çiçek moderatörlük yaptı ve 1948 yılından bu yana Filistin'de yaşanan olaylar gündeme getirildi.

Gazze'deki Acılar Unutulmamalı

Programda konuşma yapan yazar Demet Tezcan, Gazze'de yaşanan acıların unutulmaması gerektiğini vurguladı. Tezcan, Gazze halkının yaşadığı katliamlara rağmen seslerini dünyaya duyurma çabalarına dikkat çekerek;

"Soykırımı durduramıyor oluşumuz, savaşı durduramıyor oluşumuz bizi pes ettirmemeli. Haykırmaktan vazgeçmemeliyiz. Bu düşmanı sevindirecek. Gazze'deki insanların, çığlıkları ve mücadeleleriyle geçtikleri bu zorlu süreçte seslerini duyurmayı çok önemsediklerini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazetecilere Yönelik Saldırılar

Tezcan, İsrail'in Gazze'deki olayların dünyaya ulaşmasını engellemek amacıyla gazetecileri hedef aldığını belirterek; "Bir karartma yapıp Gazzelilerin seslerini kısmaya çalışıyor. Soykırımcı İsrail şu ana kadar 200'ün üzerinde gazeteciyi katletti" dedi.

Filistin'in Tarihinin Yazılması Gerekiyor

Demet Tezcan, Yahudilerin 1945'ten sonra geliştirdiği soykırım anlatısının medya ve sanatta nasıl kullanıldığını anlatarak, bunun yanında Filistin'in de adeta bir toplama kampına dönüştüğünü ifade etti. Unutkan bir varlık olduğumuzu belirten Tezcan, Filistin'de yaşananların daha fazla yazılması, filmlerinin çekilmesi ve belgesellerinin hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Tezcan, 10 yazarın bir araya gelerek hazırladığı 'Nehirden Denize Özgür Filistin' kitabının gelirinin Gazze'ye gideceğini ve bu kitabın yayın hayatına devam etmesi temennisinde bulundu: “Allah bize bir an önce Gazze'nin imarında kullanmayı nasip etsin.” dedi.

Etkinlik kapsamında, Zeyrek Akademi'de 4 hafta boyunca kitap hakkında söyleşiler yapılacağı da belirtildi.

Fatih'te, Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Nekbe'nin (Büyük Felaket) 77. yıl dönümü...

Fatih'te, Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Nekbe'nin (Büyük Felaket) 77. yıl dönümü dolayısıyla "Nehirden Denize Özgür Filistin" söyleşisi düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

Düzce Belediyesi'nden 31 Mayıs Uyarısı: Vergi Ödeme Süresi Yaklaşıyor!

Emekli Bayram İkramiyesi Asgari Ücrete Sabitlendi: Müjdeli Gelişmeler

Ulaştırma Bakanlığı'ndan 3 Ay Ücretsiz Taşıma Teşviki!

Samsun'da Ekmek Fiyatları Düşürüldü! Mahkeme Karşısında Galip Gelindi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emeklilerin Gizli Zam Formülü: Maaş Artışı Mümkün!
2
Çanakkale'de Boşanma Aşamasındaki Kadın Silahla Vuruldu
3
Siber suçlarla mücadele sürüyor: Sibergöz operasyonları kapsamında 1097 şüpheli yakalandı
4
Manisa'da Engelli Gençler Bir Günlük Askerlik Deneyimi Yaşadı
5
Putin'den KazanForum'a Destek: Dostluk ve İşbirliği Vurgusu
6
Kastamonu'da 8. Engelsiz Spor ve Dans Şenliği Gerçekleştirildi
7
Ulaştırma Bakanlığı'ndan 3 Ay Ücretsiz Taşıma Teşviki!

KPSS'li ve KPSS'siz Belediyelerde Yeni İstihdam Fırsatları

Emeklilerin Gizli Zam Formülü: Maaş Artışı Mümkün!

Ulaştırma Bakanlığı'ndan 3 Ay Ücretsiz Taşıma Teşviki!

Bursa'da Çalışanlara Bayram İkramiyesi: 71.000 TL Promosyon

İstanbul'da Park Sorunu: Otopark Ücretleri 400 TL'ye Ulaşıyor

Eskişehir'de Ulaşıma Bedava Dönem Başladı!

Emekli Bayram İkramiyesi Asgari Ücrete Sabitlendi: Müjdeli Gelişmeler

Düzce Belediyesi'nden 31 Mayıs Uyarısı: Vergi Ödeme Süresi Yaklaşıyor!

Samsun'da Ekmek Fiyatları Düşürüldü! Mahkeme Karşısında Galip Gelindi

İstanbul'da Su Faturalara Yüzde 10 Zam!

İŞKUR'dan Eski Hükümlülere 435.000 TL Hibe Desteği

Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?