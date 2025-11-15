Fatih'te Otelde 2 Turist Hastaneye Kaldırıldı — Böcek Ailesi Vakası

Fatih'te otelde iki turist hastaneye kaldırıldı

Böcek ailesinin kaldığı otelde sağlık ve soruşturma sürüyor

İstanbul Fatih'te, Böcek ailesinin konakladığı bir otelde sabah saatlerinde iki kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, ailenin önceki dönemde Ortaköy'de yedikleri midye ve kokoreç sonrasında rahatsızlanmalarıyla ilişkilendiriliyor. Böcek ailesinin 2 çocuğu önceki gün, anne Çiğdem Böcek ise dün sabah hayatını kaybetmişti.

Otelde rahatsızlanan kişilerin Faslı ve İtalyan uyruklu turistler olduğu öğrenildi. Bu turistlerin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Polis ekipleri, olayın yaşandığı otelde incelemelerini sürdürüyor ve gelişmelerle ilgili soruşturma devam ediyor.

BÖCEK AİLESİNİN KALDIĞI OTELDE SABAH SAATLERİNDE 2 KİŞİ RAHATSIZLANARAK HASTANEYE KALDIRILIRKEN, POLİS EKİPLERİ OLAYIN YAŞANDIĞI OTELDE İNCELEMELERİNİ SÜRDÜRÜYOR.