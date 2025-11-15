Fatih'te Otelde 2 Turist Hastaneye Kaldırıldı — Böcek Ailesi Vakası

İstanbul Fatih'te Böcek ailesinin kaldığı otelde sabah saatlerinde 2 turist rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı; polis olay yerinde inceleme yapıyor.

Böcek ailesinin kaldığı otelde sağlık ve soruşturma sürüyor

İstanbul Fatih'te, Böcek ailesinin konakladığı bir otelde sabah saatlerinde iki kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, ailenin önceki dönemde Ortaköy'de yedikleri midye ve kokoreç sonrasında rahatsızlanmalarıyla ilişkilendiriliyor. Böcek ailesinin 2 çocuğu önceki gün, anne Çiğdem Böcek ise dün sabah hayatını kaybetmişti.

Otelde rahatsızlanan kişilerin Faslı ve İtalyan uyruklu turistler olduğu öğrenildi. Bu turistlerin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Polis ekipleri, olayın yaşandığı otelde incelemelerini sürdürüyor ve gelişmelerle ilgili soruşturma devam ediyor.

